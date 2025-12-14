Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

 14.12.2025 - 18:30
Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανέβηκε στον θρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Σε ηλικία 73 ετών, έγινε ο γηραιότερος διάδοχος στην ιστορία του βρετανικού στέμματος που στέφθηκε μονάρχης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κερδίζει τη μάχη με τον καρκίνο ο βασιλιάς Κάρολος - «Οι γιατροί μου είπαν ότι από το νέο έτος θα μειωθεί η θεραπεία»

Πριν γίνει βασιλιάς, υπηρέτησε για δεκαετίες ως πρίγκιπας της Ουαλίας. Από τον γάμο του με την Νταϊάνα Σπένσερ απέκτησε δύο γιους, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι. Μετά τον χωρισμό τους και τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα το 1997, ο Κάρολος παντρεύτηκε το 2005 την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, η οποία σήμερα φέρει τον τίτλο της βασίλισσας Καμίλα .

Τα πρώτα 10 πρόσωπα στη σειρά διαδοχής

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου είναι πρώτος στη γραμμή διαδοχής. Έχει αναλάβει τον τίτλο του πρίγκιπα της Ουαλίας και αποτελεί τον άμεσο επόμενο βασιλιά.

Πρίγκιπας Τζορτζ

Ο μεγαλύτερος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, γεννημένος το 2013, βρίσκεται δεύτερος στη σειρά.

Πριγκίπισσα Σαρλότ

Γεννημένη το 2015, είναι τρίτη στη διαδοχή, χάρη στη νομοθεσία που εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα σε αγόρια και κορίτσια.

Πρίγκιπας Λούις

Το τρίτο παιδί του Ουίλιαμ και της Κέιτ, γεννημένος το 2018, είναι τέταρτος στη σειρά.

Πρίγκιπας Χάρι

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου παραμένει πέμπτος στη διαδοχή, παρότι έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και ζει στις ΗΠΑ με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Πρίγκιπας Άρτσι

Ο γιος του Χάρι και της Μέγκαν, γεννημένος το 2019, απέκτησε τον τίτλο του πρίγκιπα μετά την άνοδο του παππού του στον θρόνο.

Πριγκίπισσα Λίλιμπετ

Η μικρότερη κόρη του ζευγαριού, γεννημένη το 2021, φέρει το όνομα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Πρίγκιπας Άντριου

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου βρίσκεται όγδοος στη διαδοχή, παρά το γεγονός ότι του έχουν αφαιρεθεί οι βασιλικοί τίτλοι και καθήκοντα.

Πριγκίπισσα Μπιάνκα (Μπεατρίς)

Η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον.

Σιένα Ελίζαμπεθ Μαπέλι Μότζι

Η κόρη της πριγκίπισσας Μπιάνκα, που συμπληρώνει τη δεκάδα της διαδοχής.

Πηγή: huffingtonpost.gr/Με πληροφορίες από bbc.com και townandcountrymag

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

