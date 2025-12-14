Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

 14.12.2025 - 20:35
Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στην Πάφο.

Γύρω στις 7.30 το βράδυ της Κυριακής, σε δρόμο στην περιοχή Έμπας και Τάλας, στην επαρχία Πάφου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός μοτοσικλέτας απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να παρεκλίνει της πορείας του και να ανατραπεί στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Ο οδηγός, καθώς και γυναίκα που επίσης επέβαινε στη μοτοσικλέτα, μεταφέρθηκαν από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Φαίνεται να έχουν τραυματιστεί, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας τους φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση διερευνά η Τροχαία Πάφου.

Δείτε βίντεο στην ομάδα CY POLICE CHECKPOINTS

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος
Προκλήσεις και δοκιμασίες θα φέρει το 2026 σε 4 ζώδια - Τι λένε τα άστρα για τη νέα χρονιά
«Κόλαφος» για ΑΠΟΕΛ το φύλλο αγώνος του διαιτητή Φωτίου - «Με προπηλάκισαν επιχειρώντας να με χτυπήσουν»
Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία
«Κάντε τον Φειδία Πρόεδρο!»: Η απίστευτη ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ομόνοια: Μέσα ο Στεπίνσκι - Εκτός Μαέ και Ουζόχο

 14.12.2025 - 20:40
Επόμενο άρθρο

Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

 14.12.2025 - 21:00
Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

  •  14.12.2025 - 15:23
Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

  •  14.12.2025 - 18:30
Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

  •  14.12.2025 - 21:00
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

  •  14.12.2025 - 19:40
Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

  •  14.12.2025 - 21:48
Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

  •  14.12.2025 - 20:35
Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

  •  14.12.2025 - 18:30
Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

  •  14.12.2025 - 18:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα