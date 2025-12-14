Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔιαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

 14.12.2025 - 21:00
Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

Προϊόν κολλάζ του Ευθύμιου Δίπλαρου είναι η εικόνα που κυκλοφόρησε στα social media από διάφορα έργα του Γιώργου Γαβριήλ, σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως o κ. Δίπλαρος έκοψε διάφορα έργα του και τα ένωσε, «στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυπώσεις».

Επίσης, το βράδυ της Κυριακής, επανήλθε αφότου ματαιώθηκε και η έκθεση όπου θα παρουσιάζονταν τα έργα του.

«Επίσης να σας ενημερώσω ότι σήμερα κατέβασα τα έργα της έκθεσης μου στη Γκαλερί Plue Iris στη Πάφο για το λόγο ότι ο ιδιοκτήτης της Γκαλερί δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του και για δολιοφθορές στο κτήριο. Οι απειλές ξεκίνησαν από την Πέμπτη με την ανάρτηση βίντεο από υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ στην Πάφο το οποίο την Παρασκευή κατέβασε με παρέμβαση τρίτων. Οι απειλές κορυφώθηκαν το Σάββατο και συνεχιστήκαν και σήμερα. Το Σάββατο στα εγκαίνια της έκθεσης τρεις νεαροί κατέβασαν κάποια από τα έργα που βρίσκονταν στο ισόγειο της Γκαλερί, τα οποία αργότερα επανατοποθετήσαμε στη θέση τους. Η αστυνομία είναι γνώστης αυτών όλων που διαδραματίστηκαν στην Πάφο, ήταν παρόν διακριτικά στα εγκαίνια καθώς και σήμερα στο κατέβασμα της έκθεσης. Ο ιδιοκτήτης λόγο του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας που επικρατεί δεν θέλησε να κάνει γραπτή καταγγελία, αλλά η Αστυνομία τα γνωρίζει όλα και αν το θελήσει αυτεπάγγελτα μπορεί να βρει τα τηλέφωνα και τα ονόματα αυτών όλων που απειλούν τον ιδιοκτήτη της Γκαλερί. Γιαυτά όλα θεώρησα σωστό να κατεβάσω άμεσα την έκθεση. Ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου οι καλλιτέχνες εκθέτουν με τη φρούρηση της Αστυνομίας και κατεβάζουν τα έργα τους μέσω εκφοβισμού και τρομοκρατίας!» αναφέρει.

Επανέρχεται όμως ο Ευθύμιος Δίπλαρος με αυθεντική ανάρτηση που περιέχει όλες τις εικόνες από τα έργα και σημειώνει «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα από το κολλάζ !!! Ντροπή σας. Έλεος».

Την ευθύνη για τη δημιουργία του κολλάζ ανάλαβε η ομάδα «Κύπρος Πατρίδα μου» την οποία αναδημοσίευσε ο βουλευτής.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος
Προκλήσεις και δοκιμασίες θα φέρει το 2026 σε 4 ζώδια - Τι λένε τα άστρα για τη νέα χρονιά
«Κόλαφος» για ΑΠΟΕΛ το φύλλο αγώνος του διαιτητή Φωτίου - «Με προπηλάκισαν επιχειρώντας να με χτυπήσουν»
Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία
«Κάντε τον Φειδία Πρόεδρο!»: Η απίστευτη ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

 14.12.2025 - 20:35
Επόμενο άρθρο

Τι είναι το Group 7, για το οποίο μιλούν όλοι στο Tik Tok και πώς θα καταλάβετε αν ανήκετε σε αυτό

 14.12.2025 - 21:30
Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

  •  14.12.2025 - 15:23
Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

  •  14.12.2025 - 18:30
Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

  •  14.12.2025 - 21:00
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

  •  14.12.2025 - 19:40
Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

  •  14.12.2025 - 21:48
Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

  •  14.12.2025 - 20:35
Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

  •  14.12.2025 - 18:30
Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

  •  14.12.2025 - 18:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα