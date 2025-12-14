Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως o κ. Δίπλαρος έκοψε διάφορα έργα του και τα ένωσε, «στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυπώσεις».

Επίσης, το βράδυ της Κυριακής, επανήλθε αφότου ματαιώθηκε και η έκθεση όπου θα παρουσιάζονταν τα έργα του.

«Επίσης να σας ενημερώσω ότι σήμερα κατέβασα τα έργα της έκθεσης μου στη Γκαλερί Plue Iris στη Πάφο για το λόγο ότι ο ιδιοκτήτης της Γκαλερί δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του και για δολιοφθορές στο κτήριο. Οι απειλές ξεκίνησαν από την Πέμπτη με την ανάρτηση βίντεο από υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ στην Πάφο το οποίο την Παρασκευή κατέβασε με παρέμβαση τρίτων. Οι απειλές κορυφώθηκαν το Σάββατο και συνεχιστήκαν και σήμερα. Το Σάββατο στα εγκαίνια της έκθεσης τρεις νεαροί κατέβασαν κάποια από τα έργα που βρίσκονταν στο ισόγειο της Γκαλερί, τα οποία αργότερα επανατοποθετήσαμε στη θέση τους. Η αστυνομία είναι γνώστης αυτών όλων που διαδραματίστηκαν στην Πάφο, ήταν παρόν διακριτικά στα εγκαίνια καθώς και σήμερα στο κατέβασμα της έκθεσης. Ο ιδιοκτήτης λόγο του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας που επικρατεί δεν θέλησε να κάνει γραπτή καταγγελία, αλλά η Αστυνομία τα γνωρίζει όλα και αν το θελήσει αυτεπάγγελτα μπορεί να βρει τα τηλέφωνα και τα ονόματα αυτών όλων που απειλούν τον ιδιοκτήτη της Γκαλερί. Γιαυτά όλα θεώρησα σωστό να κατεβάσω άμεσα την έκθεση. Ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου οι καλλιτέχνες εκθέτουν με τη φρούρηση της Αστυνομίας και κατεβάζουν τα έργα τους μέσω εκφοβισμού και τρομοκρατίας!» αναφέρει.

Επανέρχεται όμως ο Ευθύμιος Δίπλαρος με αυθεντική ανάρτηση που περιέχει όλες τις εικόνες από τα έργα και σημειώνει «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα από το κολλάζ !!! Ντροπή σας. Έλεος».

Την ευθύνη για τη δημιουργία του κολλάζ ανάλαβε η ομάδα «Κύπρος Πατρίδα μου» την οποία αναδημοσίευσε ο βουλευτής.