Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Τα μέλη της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας με χρήση σχοινιών και διασωστικής εξάρτυσης προχώρησαν με ανάσυρση των δύο ατόμων από δύσβατη, απόκρημνη περιοχή βάθους περίπου 350 μέτρων σε μονοπάτι της φύσης και ακολούθως συνοδεύθηκαν σε πεζοπορία 2 περίπου χιλιομέτρων όπου οδηγήθηκαν στο ύψος του δρόμου και στο χώρο αναμονής του ασθενοφόρου οχήματος.