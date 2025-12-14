Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

 14.12.2025 - 21:48
Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Μετά από μία γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης που κράτησε πολλές ώρες, τα δύο νεαρά άτομα που έπεσαν σε χαράδρα παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Κυπερούντας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι

Τα μέλη της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας με χρήση σχοινιών και διασωστικής εξάρτυσης προχώρησαν με ανάσυρση των δύο ατόμων από δύσβατη, απόκρημνη περιοχή βάθους περίπου 350 μέτρων σε μονοπάτι της φύσης και ακολούθως συνοδεύθηκαν σε πεζοπορία 2 περίπου χιλιομέτρων όπου οδηγήθηκαν στο ύψος του δρόμου και στο χώρο αναμονής του ασθενοφόρου οχήματος.

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

