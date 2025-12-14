Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία

 14.12.2025 - 16:51
Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία

Να γελάσεις ή να θυμώσεις με όλα αυτά που βλέπεις στους κυπριακούς δρόμους;

Αυτή τη φορά, η σελίδα I Love Cyprus ΡΕ έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφία με μοτοσικλέτα, που δεν φαίνεται καν να είναι μεγάλου κυβισμού, να έχει στο πίσω μέρος διθέσιο καναπέ.

Και πάνω στον καναπέ βρισκόταν ο γνωστός κύβος-παγοθήκη επίσης γνωστής εταιρείας delivery, λες και θα έμενε πάνω στον καναπέ σε κάποια στροφή ή απότομο φρενάρισμα.

Δείτε τη φωτογραφία

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

