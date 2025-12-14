Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μήνυμα ενάντια στον αντισημιτισμό και την τρομοκρατία μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

 14.12.2025 - 17:11
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μήνυμα ενάντια στον αντισημιτισμό και την τρομοκρατία μετά την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε την Κυριακή «αναστατωμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χάνουκα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μακελειό σε παραλία του Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από την επίθεση

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων θυμάτων. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Αυστραλία και όλους όσους επηρεάζονται, ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, την τρομοκρατία και το μίσος», ανέφερε ο Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο X.

