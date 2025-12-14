Στρατηγική συμμαχία με βάθος: Τι συμφώνησαν Χριστοδουλίδης και Πρόεδρος των ΗΑΕ

, ολοκλήρωσαν σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, τις επίσημες συνομιλίες στο πλαίσιο της ιστορικής, πρώτης επίσκεψης Προέδρου των ΗΑΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επίσκεψη αυτή συνιστά την πιο επίσημη επιβεβαίωση ότι οι σχέσεις Κύπρου και ΗΑΕ έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά και ότι η Περιεκτική Στρατηγική Συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερο βάθος και επιχειρησιακή δυναμική.

Κατά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και συμφώνησαν ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί τη μετάβαση των διμερών σχέσεων από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση.

Η σημερινή επίσκεψη επιβεβαιώνει επίσης την πολιτική εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε με συνέπεια και μεθοδικότητα, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, τεχνοκρατών και επιχειρηματικών φορέων, και η οποία μετατρέπεται πλέον σε απτούς στόχους και δράσεις με ορίζοντα εφαρμογής. Έμφαση τους η οικονομία, οι επενδύσεις, η ενέργεια και η τεχνολογία, αλλά και τομείς που ενισχύουν την κοινωνική και πολιτιστική διάσταση της σχέσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν και συμφώνησαν την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, όπως η οικονομία, το εμπόριο, η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και οι συνέργειες που στηρίζουν την αμοιβαία ανάπτυξη.

Υπογραμμίστηκε ότι η Περιεκτική Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ παρέχει ισχυρή πλατφόρμα για την περαιτέρω προώθηση της διμερούς σχέσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η συνεργασία αυτή να αποκτήσει σταθερή δομή, συνέχεια και μετρήσιμους δείκτες προόδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην επενδυτική ατζέντα και στην πρόθεση των ΗΑΕ να προχωρήσουν σε πιο άμεσες και ουσιαστικές επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώθηκε ότι οι επενδύσεις και οι οικονομικές σχέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των διμερών σχέσεων, και καταγράφηκε η κοινή στόχευση για ενίσχυση των ροών επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο ιδιωτικού όσο και κυβερνητικού, μέσω συγκεκριμένων έργων και ώριμων επενδυτικών ευκαιριών. Επισημάνθηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή στήριξη, να διευκολύνει και να επιταχύνει διαδικασίες στο μέτρο του δυνατού, ώστε να προχωρήσουν επενδύσεις, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία, ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης έγινε ειδική αναφορά στη δρομολόγηση θεσμικών εργαλείων που καθιστούν τη συνεργασία πιο πρακτική και πιο λειτουργική. Οι δύο πλευρές καλωσόρισαν και κατέγραψαν ως κρίσιμο παραδοτέο τη δημιουργία μόνιμου πλαισίου συνεργασίας της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω της σύστασης Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΑΕ-Κύπρου, μεταξύ του ΚΕΒΕ, του Invest Cyprus και της Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων των ΗΑΕ. Τονίστηκε ότι το Συμβούλιο αυτό θα λειτουργήσει ως σταθερός μηχανισμός σύνδεσης επιχειρήσεων, προώθησης συνεργασιών, ωρίμανσης επενδυτικών έργων και δημιουργίας ενός συνεκτικού επενδυτικού pipeline, με στόχο η οικονομική συνεργασία να έχει συνέχεια, δομή και αποτελέσματα.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν για ένα κοινό Σχέδιο Δράσης σε τομείς συγκλίνουσας συνεργασίας, όπως στο εμπόριο τις επενδύσεις, την ενέργεια, τον πολιτικό διάλογο, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την ναυτιλία, την ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026, και στις πρόσθετες δυνατότητες που αυτή δημιουργεί για ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ ΗΑΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η Κυπριακή Προεδρία θα προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-ΗΑΕ αλλά και ευρύτερα μεταξύ ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, με πρακτικό προσανατολισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΗΑΕ και ΕΕ, ως εξέλιξη που μπορεί να ξεκλειδώσει νέες προοπτικές για εμπόριο, επενδύσεις και οικονομική συνεργασία και να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη σημασία της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνέχιση και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, μέσα από όλους τους διαθέσιμους διαύλους, αντανακλώντας την κοινή δέσμευση των δύο χωρών για ανακούφιση των ανθρωπιστικών συνεπειών των κρίσεων και για ενίσχυση των προϋποθέσεων διαλόγου και διπλωματικών λύσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτιμά την επίσκεψη ως εξαιρετικά σημαντική και πολυεπίπεδη, καθώς εδραιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο τη στρατηγική σχέση Κύπρου-ΗΑΕ, την αναβαθμίζει σε ακόμη πιο πρακτικό επίπεδο και δημιουργεί δομές υλοποίησης που μπορούν να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η σημερινή επίσκεψη ανοίγει νέο κεφάλαιο, στο οποίο η διμερής σχέση αποκτά σαφή επιχειρησιακό χαρακτήρα, με έμφαση στη στενότερη συνεργασία και στις κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.