Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Περιεκτική Στρατηγική Συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερο βάθος και επιχειρησιακή δυναμική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, στο πλαίσιο της επίσκεψης καταγράφηκε σαφής βούληση για διερεύνηση συγκεκριμένων έργων επένδυσης στην Κύπρο.

Η Λευκωσία θέτει ως κεντρικό ζητούμενο να μετατραπεί το πολιτικό κεφάλαιο της στρατηγικής σχέσης σε μετρήσιμες αποφάσεις, ώριμα έργα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέσα από ένα πλαίσιο αναβάθμισης της συνεργασίας με ορίζοντα 2026 έως 2030.

Η πορεία προς τη σημερινή σημαντική εξέλιξη χτίστηκε μεθοδικά

Η πορεία προς τη σημερινή σημαντική εξέλιξη χτίστηκε μεθοδικά, με εντατικοποίηση επαφών από το 2023 και μετά και με σταθμό την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στα ΗΑΕ τον Σεπτέμβριο 2024, που άνοιξε τον δρόμο για μια πιο δομημένη επενδυτική ατζέντα. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΑΕ πραγματοποιεί σπάνια επισκέψεις και ότι η επιλογή της Κύπρου αποδίδεται σε στρατηγική στάθμιση, τόσο λόγω του ρόλου της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και λόγω της ευρωπαϊκής της ταυτότητας.

Η Κύπρος έχει πλέον αναδειχθεί σε ποιοτικό επενδυτικό προορισμό όχι ως σύνθημα, αλλά ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και πρακτικών επιδόσεων. Από τη μία, προβάλλεται η ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να κινητοποιεί συνεργασίες και να φέρνει σε πέρας σύνθετες αποστολές, στοιχείο που ενισχύει το προφίλ αξιοπιστίας και διαχειριστικής επάρκειας. Από την άλλη, υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία με τα ΗΑΕ έχει ήδη δώσει χειροπιαστά παραδείγματα έμπρακτης στήριξης, τα οποία ενισχύουν το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτείται για μεγάλες επενδυτικές αποφάσεις.

Έμφαση σε πρακτική και άμεση υλοποίηση επενδύσεων

Ο οικονομικός χαρακτήρας της επίσκεψης αποτελεί κεντρικό άξονα, καθώς προηγήθηκαν επιχειρηματική αποστολή και επιχειρηματικό φόρουμ, με εμπλοκή θεσμικών φορέων και επαφές με υπουργεία και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ ΚΕΒΕ, Invest Cyprus και της Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry, που οδηγεί στη δημιουργία του UAE Cyprus Joint Business and Investment Council, ενός μόνιμου μηχανισμού διασύνδεσης επιχειρήσεων και προώθησης επενδύσεων. Η στόχευση, όπως μεταφέρεται, είναι να υπάρξει σταθερή ροή έργου, ωρίμανση συμφωνιών και παρακολούθηση υλοποίησης, ώστε η επενδυτική συνεργασία να μην εξαρτάται από συγκυριακές επισκέψεις αλλά να λειτουργεί διαρκώς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εμιρατινή πλευρά ζήτησε κατάλογο ώριμων έργων, επιδιώκοντας απευθείας συζητήσεις τόσο για ιδιωτικές όσο και για δημόσιες επενδύσεις. Έχει ήδη υποβληθεί σχέδιο δράσης με ώριμα έργα που συζητούνται σε ανώτατο επίπεδο, με επόμενο βήμα τη δρομολόγηση κοινής ατζέντας υλοποίησης και την οριστικοποίηση Κοινού Σχεδίου Δράσης Κύπρου και ΗΑΕ για την περίοδο 2026 έως 2030. Το στίγμα είναι σαφές, επενδύσεις με οδικό χάρτη, μετρήσιμα βήματα και θεσμική αρχιτεκτονική που στηρίζει την εφαρμογή.

Στον πυρήνα των επενδυτικών συζητήσεων τοποθετείται η ενέργεια, με πρόθεση για ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία που θα λειτουργεί ως οδικός χάρτης για έργα, σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και φυσικό αέριο. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται υποδομές και έργα που μπορούν να «κουμπώσουν» στην ευρύτερη περιφερειακή και ευρωπαϊκή γεωοικονομία, από λιμενικές υποδομές και ενεργειακές και ψηφιακές διασυνδέσεις έως κέντρα δεδομένων και έργα τεχνολογίας. Η κυπριακή προσέγγιση δίνει έμφαση στη δυνατότητα της χώρας να λειτουργήσει ως πλατφόρμα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προβλεψιμότητα, δηλαδή ως προορισμός που δεν προσφέρει μόνο ευκαιρία, αλλά και θεσμική ασφάλεια.

Τα έργα στα οποία δόθηκε έμφαση

Με βάση τις ίδιες πηγές, προτεραιότητα για διερεύνησή επενδύσεων θα δοθεί σε:



• Τερματικό LNG (αναδείχθηκε και από τους ίδιους ως το πιο ώριμο έργο)

• Συμμετοχή στην Κυπριακή ΑΟΖ

• Artificial Intelligence enabled Data Centres

• Λιμενικές υποδομές, όπως το λιμάνι Λάρνακας και το εμπορικό λιμάνι στο Βασιλικό

• Έργα ανάπτυξης μικτής χρήσης του ιδιωτικού τομέα

• Υποθαλάσσια καλώδια δεδομένων

• Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις

• ΑΠΕ και Αποθήκευση

• Τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκωμο.

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Ιδιαίτερη βαρύτητα προστίθεται από τη συγκυρία, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η Λευκωσία εντάσσει τη διμερή σχέση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την Προεδρία ως επιταχυντή για συγκεκριμένα βήματα στις σχέσεις ΕΕ και κρατών του Κόλπου και ως πολιτικό υπόβαθρο που ενισχύει τη διεθνή ελκυστικότητα της Κύπρου. Το πολιτικό επιστέγασμα της επίσκεψης αποτυπώνεται στην υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης για στρατηγική σχέση με ορίζοντα 2026 έως 2030, με αναφορά σε σχέδιο δράσης και επενδυτικά έργα, στοιχείο που, στη λογική της κυπριακής πλευράς, λειτουργεί ως «κλείδωμα» συνέχειας και λογοδοσίας.