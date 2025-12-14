Ώρες αγωνίας για την 14χρονη Κωνσταντίνα - Λείπει εδώ και πέντε μέρες - Δείτε φωτογραφία

Η 14χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.73μ. περίπου, με μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη ενδυμασία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.