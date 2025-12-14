Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας για την 14χρονη Κωνσταντίνα - Λείπει εδώ και πέντε μέρες - Δείτε φωτογραφία

 14.12.2025 - 15:29
Ώρες αγωνίας για την 14χρονη Κωνσταντίνα - Λείπει εδώ και πέντε μέρες - Δείτε φωτογραφία

Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου, 14 ετών, απουσιάζει από την οικία της στον Στρόβολο, στην επαρχία Λευκωσίας, από την Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου, 2025.

Η 14χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.73μ. περίπου, με μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη ενδυμασία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

