Τι είναι το Group 7, για το οποίο μιλούν όλοι στο Tik Tok και πώς θα καταλάβετε αν ανήκετε σε αυτό

 14.12.2025 - 21:30
Το TikTok δεν σταματά να γεννά micro-trends και τάσεις για σχεδόν τα πάντα στη ζωή μας. Ο τομέας στον οποίο ξεχωρίζει είναι οι ανθρώπινες και προσωπικές σχέσεις.

Αρκετές φορές ένα απλό πείραμα μοιάζει να παίρνει τη μορφή γενικής παραδοχής μέσα στην πλατφόρμα, ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση πίσω του. Ποιος θα ξεχάσει τη θεωρία του πορτοκαλιού ή το ketchap challenge, που πριν από λίγο καιρό είχαν κατακλύσει την πλατφόρμα.

Η πιο πρόσφατη τάση λέγεται Group 7 και όλοι οι χρήστες του Tik Tok θέλουν να ανήκουν σε αυτή. Πρόκειται για μια «μυστηριώδη» ομάδα που συγκεντρώνει εκατομμύρια χρήστες, διάσημους, ακόμα και brands, με όλο και περισσότερο κόσμο να επιθυμεί να γίνει μέλος της .

Πώς ξεκίνησε

Η δημιουργός του trend είναι η μουσικός Sophia James, η οποία αποφάσισε να πειραματιστεί με τον αλγόριθμο του TikTok και ταυτόχρονα να προωθήσει το νέο της τραγούδι So Unfair. Ανέβασε επτά διαδοχικά βίντεο, δίνοντας σε καθένα μια διαφορετική «ομάδα» – από την 1 μέχρι την 7 – ανάλογα με τη σειρά ανάρτησης. Το έβδομο βίντεο, με τη φράση «Αν βλέπεις αυτό το βίντεο, είσαι στην ομάδα 7», έγινε αμέσως viral.

Το πείραμα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια μουσική προώθηση. Η φράση «Group 7» άρχισε να εμφανίζεται παντού δημιουργώντας ένα ανεπίσημο «κλαμπ» στο οποίο όλοι θέλουν να ανήκουν.

Τι είναι το Group 7

Πρόκειται για ένα ψηφιακό inside joke που απέκτησε δική του ταυτότητα. Η «Ομάδα 7» έχει συνδεθεί με τις έννοιες του coolness, της εξυπνάδας και της κοινωνικής δυναμικής. Χρήστες αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη της, δηλώνοντας πως πρόκειται για την πιο «ελίτ» ομάδα του TikTok. Πολλοί παρομοιάζουν την ομάδα με ένα «hot girl club» ή με μια διαδικτυακή κοινότητα που εκπέμπει αυτοπεποίθηση και αποκλειστικότητα.

Η φράση «Group 7 supremacy» κυριαρχεί, ενώ brands και celebrities όπως η Madelyn Cline, αλλά και εταιρείες όπως η Sainsbury’s και η Argos, έχουν ήδη συμμετάσχει στο trend.

Πώς καθορίζεται σε ποια ομάδα ανήκει κάποιος;

Αρχικά, η ένταξη σε κάποια ομάδα εξαρτάται από το ποιο από τα επτά βίντεο της Sophia James εμφανίστηκε στο feed του κάθε χρήστη. Ωστόσο, καθώς το έβδομο βίντεο ήταν αυτό που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη απήχηση, οι περισσότεροι «εντάχθηκαν» στην ομάδα 7 – δημιουργώντας έτσι μια νέα μορφή ψηφιακής ταυτότητας. Πλέον, η συμμετοχή δεν αφορά μόνο στον αλγόριθμο, αλλά στη διάθεση σύνδεσης με κάτι πιο μεγάλο, με μια κοινότητα που βασίζεται στην τάση και την αίσθηση του ανήκειν.

Η δύναμη του Group 7 δεν περιορίστηκε στην οθόνη. Η Sophia James, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ανακοίνωσε το πρώτο Group 7 meet-up στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας ότι μια pop culture στιγμή στο TikTok μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικές συναντήσεις και συλλογικές εμπειρίες.

 

