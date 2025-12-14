Σοκ: Έκλεψε κινητό 74χρονου και ζήτησε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, όταν ο 30χρονος, επιβαίνοντας σε συρμό του Μετρό, αφαίρεσε χωρίς να γίνει αντιληπτός το κινητό τηλέφωνο ενός 74χρονου επιβάτη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Όταν το θύμα αντιλήφθηκε την κλοπή και κάλεσε τον αριθμό του κινητού του, ο δράστης απάντησε και απαίτησε 100 ευρώ προκειμένου να του επιστρέψει τη συσκευή.

Ο 74χρονος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον κατηγορούμενο στο κέντρο της πόλης.

Κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος προέβαλε αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

