Σοκ: Έκλεψε κινητό 74χρονου και ζήτησε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Σοκ: Έκλεψε κινητό 74χρονου και ζήτησε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

 14.12.2025 - 21:50
Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο κέντρο της Αθήνας, για κλοπή και αντίσταση κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, όταν ο 30χρονος, επιβαίνοντας σε συρμό του Μετρό, αφαίρεσε χωρίς να γίνει αντιληπτός το κινητό τηλέφωνο ενός 74χρονου επιβάτη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Όταν το θύμα αντιλήφθηκε την κλοπή και κάλεσε τον αριθμό του κινητού του, ο δράστης απάντησε και απαίτησε 100 ευρώ προκειμένου να του επιστρέψει τη συσκευή.

Ο 74χρονος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον κατηγορούμενο στο κέντρο της πόλης.

Κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος προέβαλε αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

