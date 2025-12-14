Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ
Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Στο νοσοκομείο 23χρονος
Λίγο μετά τις 12.30 την Κυριακή (14/12) σε δρόμο στην Πάφο, υπήρξε σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα που οδηγούσε άντρας ηλικίας 23 ετών.
Ο 23χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Τελικά ο 23χρονος δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον οδηγό. Συνελήφθη για διερεύνηση του δυστυχήματος ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις