Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

 14.12.2025 - 18:57
14.12.2025 - 18:57

Άλλος ένας άνθρωπος χάθηκε στην άσφαλτο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Στο νοσοκομείο 23χρονος

Λίγο μετά τις 12.30 την Κυριακή (14/12) σε δρόμο στην Πάφο, υπήρξε σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα που οδηγούσε άντρας ηλικίας 23 ετών.

Ο 23χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Τελικά ο 23χρονος δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον οδηγό. Συνελήφθη για διερεύνηση του δυστυχήματος ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

