Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

Λίγο μετά τις 12.30 την Κυριακή (14/12) σε δρόμο στην Πάφο, υπήρξε σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα που οδηγούσε άντρας ηλικίας 23 ετών.

Ο 23χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Τελικά ο 23χρονος δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον οδηγό. Συνελήφθη για διερεύνηση του δυστυχήματος ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.