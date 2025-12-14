ΕΔΕΚ: Χαιρετίζει την παρουσία αποστασιοποιηθέντων και διαγραμμένων μελών στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη - Νέο κάλεσμα για συστράτευση ενόψει εκλογών

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου 2025, κάνοντας λόγο για μαζική παρουσία και ενεργή συστράτευση αποστασιοποιηθέντων στελεχών του κόμματος.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνεται η ομόφωνη απόφαση της 23ης Ιουλίου 2025, σύμφωνα με την οποία ως εν ισχύ μητρώο μελών θεωρείται το μητρώο των ετών 2015/2017, στο οποίο προστέθηκαν όσα μέλη εγκρίθηκαν μέχρι το 2025. Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, αποκαθίστανται ως μέλη όσοι είχαν διαγραφεί ή αφαιρεθεί από το μητρώο, υπό την προϋπόθεση της έμπρακτης συμμετοχής τους στη μάχη των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Η Κεντρική Επιτροπή απευθύνει, τέλος, εκ νέου κάλεσμα προς όλους όσοι ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες της ΕΔΕΚ και του σοσιαλισμού, να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα για ένα επιτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.