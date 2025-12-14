Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

COOKNOOK: Ζήστε την απόλυτη BBQ εμπειρία - Μια ξεχωριστή γευστική πρόταση

 14.12.2025 - 11:18
COOKNOOK: Ζήστε την απόλυτη BBQ εμπειρία - Μια ξεχωριστή γευστική πρόταση

Ένα διαφορετικό μοναδικό concept έκανε την εμφάνιση του στην πρωτεύουσα και ικανοποιεί ακόμη και τις πιο απαιτητικές γευστικές προτιμήσεις.

Το COOKNOOK, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ιφιγενείας, στον Στρόβολο, ήρθε να κατακτήσει τους λάτρεις του καλού φαγητού και κρασιού.

Στο COOKNOOK, οι καταναλωτές θα βρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως φρέσκα burgers, σολομό Hiddenfjord από τα Νησιά Φαρόε, κρέατα Wagyu, foie gras, γαλλικά πουλερικά Soulard, μπαχαρικά, χαβιάρι Calvisius και Sturia, ζυμαρικά Mancini Pasta, εκλεκτά αλλαντικά, τυριά, και πολλά άλλα.

Ζήστε την απόλυτη BBQ εμπειρία στις 21 Δεκεμβρίου από τις 12:00 μέχρι τις 15:00.

Κόστος Συμμετοχής: 60 ευρώ (περιλαμβάνονται φαγητό, κρασί και μη αλκοολούχα ποτά)

Το κατάστημα, το οποίο ανήκει στον Ομίλο Ζορπάς, βρίσκεται στην οδό Ιφιγενείας 72, στον Στρόβολο, και λειτουργεί Δευτέρα – Κυριακή, από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

Τηλέφωνο κρατήσεων: 22540400

 
 
 
