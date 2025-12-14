Αναστάτωση το βράδυ του Σαββάτου: Πυρκαγιά σε βάρκα και όχημα κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, χθες στις 20:06 η ΠΥ με δύο πυροσβεστικά οχήματα ενώ από την πυρκαγιά η βάρκα έπαθε εκτεταμένες ζημιές στο πίσω μέρος.

Μετά από επιτόπια διερεύνηση φαίνεται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από αναμμένο κάλαθο αχρήστων που βρέθηκε κάτω από το πλωτό μέσο, αναφέρει ο κ. Κεττής, ενώ την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

Εξάλλου, στις 19:58 του Σαββάτου ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λεμεσού με ένα πυροσβεστικό όχημα για πυρκαγιά σε διπλοκάμπινο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στον Ύψωνα. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της ΠΥ, από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.