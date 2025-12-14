Νύχτα φωτιάς στην Κύπρο: 69 εμπρησμοί από νεαρούς μέσα σε λίγες ώρες – Συναγερμός σε τρεις επαρχίες

Οι ομάδες νεαρών έβαλαν επίσης φωτιά σε κιόσκι στο πάρκο στο Τσέρι, σε δίκυκλο μέσα σε άχρηστα υλικά στην Δρομολαξιά, αλλά και σε δίκυκλο μέσα σε στοίβες από ελαστικά στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, ανά επαρχία, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε 40 περιστατικά, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού σε 17 και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας σε 12.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά το τελευταίο 24ώρο σε 98 περιστατικά, 83 πυρκαγιές και 15 ειδικές εξυπηρετήσεις.