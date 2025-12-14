Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝύχτα φωτιάς στην Κύπρο: 69 εμπρησμοί από νεαρούς μέσα σε λίγες ώρες – Συναγερμός σε τρεις επαρχίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νύχτα φωτιάς στην Κύπρο: 69 εμπρησμοί από νεαρούς μέσα σε λίγες ώρες – Συναγερμός σε τρεις επαρχίες

 14.12.2025 - 11:39
Νύχτα φωτιάς στην Κύπρο: 69 εμπρησμοί από νεαρούς μέσα σε λίγες ώρες – Συναγερμός σε τρεις επαρχίες

Σε 69 επεισόδια πυρκαγιών που προκλήθηκαν από νεαρά άτομα μετα τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, αυτά αφορούσαν πυρκαγιές σε σκυβαλοδοχεία, ελαστικά οχημάτων, άχρηστα υλικά και δέντρα σε πεζοδρόμια.

Οι ομάδες νεαρών έβαλαν επίσης φωτιά σε κιόσκι στο πάρκο στο Τσέρι, σε δίκυκλο μέσα σε άχρηστα υλικά στην Δρομολαξιά, αλλά και σε δίκυκλο μέσα σε στοίβες από ελαστικά στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, ανά επαρχία, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε 40 περιστατικά, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού σε 17 και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας σε 12.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά το τελευταίο 24ώρο σε 98 περιστατικά, 83 πυρκαγιές και 15 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναστάτωση το βράδυ του Σαββάτου: Πυρκαγιά σε βάρκα και όχημα κινητοποίησε την Πυροσβεστική

 14.12.2025 - 11:36
Επόμενο άρθρο

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Αναμμένο καντήλι προκάλεσε πυρκαγιά – Ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

 14.12.2025 - 11:41
Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Mohammed bin Zayed al Nahyan, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νέα δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις των δυο χωρών αλλά και το στρατηγικό βάθος και την ωριμότητα που έχουν αποκτήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

  •  14.12.2025 - 11:06
Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

  •  14.12.2025 - 12:14
Συγκλονιστικά βίντεο: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα

Συγκλονιστικά βίντεο: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα

  •  14.12.2025 - 10:56
Απίστευτα βίντεο: Αυτό δεν είναι Κύπρος… είναι εμπόλεμη ζώνη - Φωτιές στη μέση του αυτοκινητόδρομου σε όλο το νησί

Απίστευτα βίντεο: Αυτό δεν είναι Κύπρος… είναι εμπόλεμη ζώνη - Φωτιές στη μέση του αυτοκινητόδρομου σε όλο το νησί

  •  14.12.2025 - 09:02
Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αγία Νάπα: Κλεμμένο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικά και εξαφανίστηκε ο οδηγός

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αγία Νάπα: Κλεμμένο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικά και εξαφανίστηκε ο οδηγός

  •  14.12.2025 - 12:07
Δύο γροθιές που κόστισαν μια ζωή: Η απόφαση–καταπέλτης για τη δολοφονία του Αγγλοκύπριου Χαράλαμπου Προδρόμου στο Λονδίνο

Δύο γροθιές που κόστισαν μια ζωή: Η απόφαση–καταπέλτης για τη δολοφονία του Αγγλοκύπριου Χαράλαμπου Προδρόμου στο Λονδίνο

  •  14.12.2025 - 11:25
Πέντε κυπριακά χωριά που «φορούν» τα γιορτινά τους – Ιδανικές αποδράσεις για τον Δεκέμβρη

Πέντε κυπριακά χωριά που «φορούν» τα γιορτινά τους – Ιδανικές αποδράσεις για τον Δεκέμβρη

  •  14.12.2025 - 07:43
Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

  •  14.12.2025 - 08:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα