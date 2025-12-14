Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από αύριο μπλόκα παντού: Αλκοτέστ, ναρκοτέστ και μηδενική ανοχή στους οδηγούς

 14.12.2025 - 12:32
Από αύριο μπλόκα παντού: Αλκοτέστ, ναρκοτέστ και μηδενική ανοχή στους οδηγούς

Εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης για την ανίχνευση αλκοόλης στην εκπνοή των οδηγών ή/και ναρκωτικών σε δείγμα σάλιου, αρχίζει από αύριο Δευτέρα 15/12/2025 και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025.

Η εν λόγω εκστρατεία θα διεξάγεται ταυτόχρονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας Roadpol. Για την χρονική περίοδο 2022 – 2024, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών, ως επίσης και η απρόσεκτη οδήγηση, αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στη Κύπρο, σε ποσοστό 23,3% και 21,4% αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό όλων των οδικών θανάτων που προκαλούνται στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται αποδεδειγμένα στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ενώ όπως είναι γνωστό, η χρήση ναρκωτικών συμβάλει στη μείωση της νοητικής και ψυχολογικής προσπάθειας που καταβάλλεται κατά την οδήγηση, αλλά και στη μείωση της απόδοσης του οδηγού, με αύξηση κινδύνου εμπλοκής σε οδική σύγκρουση.

