Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αγία Νάπα: Κλεμμένο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικά και εξαφανίστηκε ο οδηγός

 14.12.2025 - 12:07
Μέλη της Αστυνομίας, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, εντόπισαν γύρω στις 1:30 τα ξημερώματα σε περιοχή της Αγίας Νάπας, αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο.

Στον οδηγό έγινε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, συγκρούστηκε με δύο υπηρεσιακά οχήματα, ενώ για την ανακοπή του ρίφθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας, ενώ στη συνέχεια και κατά την έξοδό του από τον αυτοκινητόδρομο, συγκρούστηκε με τρίτο υπηρεσιακό όχημα.

Ο οδηγός κατευθύνθηκε σε χωματόδρομο σε περιοχή που ελέγχεται από τις Βρετανικές Βάσεις, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τρία υπηρεσιακά οχήματα υπέστησαν ελαφρές ζημιές. Η υπόθεση διερευνάται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας και το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Mohammed bin Zayed al Nahyan, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νέα δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις των δυο χωρών αλλά και το στρατηγικό βάθος και την ωριμότητα που έχουν αποκτήσει.

