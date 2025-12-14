Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αγία Νάπα: Κλεμμένο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικά και εξαφανίστηκε ο οδηγός

Στον οδηγό έγινε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, συγκρούστηκε με δύο υπηρεσιακά οχήματα, ενώ για την ανακοπή του ρίφθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας, ενώ στη συνέχεια και κατά την έξοδό του από τον αυτοκινητόδρομο, συγκρούστηκε με τρίτο υπηρεσιακό όχημα.

Ο οδηγός κατευθύνθηκε σε χωματόδρομο σε περιοχή που ελέγχεται από τις Βρετανικές Βάσεις, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τρία υπηρεσιακά οχήματα υπέστησαν ελαφρές ζημιές. Η υπόθεση διερευνάται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας και το ΤΑΕ Αμμοχώστου.