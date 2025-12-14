«Να πληρώσουν οι γονείς»: Σκληρό μήνυμα της Συντεχνίας της Αστυνομίας μετά τα επεισόδια με ανήλικους

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για "δήθεν έθιμο" ανηλίκων που φέρνει σε κίνδυνο ζωές αστυνομικών. "Πάνω από 200 τα επεισόδια που ανταποκρίθηκαν οι Αστυνομικοί, υλικές ζημίες σε όλη την Κύπρο, τραυματισμοί και αριθμός συλλήψεων", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνουν, ακόμη, ότι "κάποιοι μας άφησαν χωρίς νομοθεσίες και χωρίς προϋπολογισμό, ούτως ώστε να δουλεύουν τουλάχιστον επιπρόσθετοι πέραν των 100 υπερωριακών αστυνομικών σε κάθε επαρχία".

Η Συντεχνία δίνει συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που υπερέβαλαν εαυτόν το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας ότι "αυτοί αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους".