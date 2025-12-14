Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΞεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

 14.12.2025 - 12:14
Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

Με έντονο και ξεκάθαρο λόγο τοποθετήθηκε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αναφορικά με έργα που παρουσιάζονται ως «τέχνη» και τα οποία, όπως σημειώνει, προσβάλλουν τα σύμβολα της πίστης.

Παράλληλα, καταδικάζει την προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος, υπογραμμίζοντας πως η πίστη δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.

 Αυτούσια η δήλωση:

Καταδικάζω και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για «έργα τέχνης» που προσβάλλουν βάναυσα τα σύμβολα της πίστεως του λαού μας.

 Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη χυδαιότητα. Και η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με «προοδευτικές» θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα.

Εξίσου αισχρή, όμως, είναι και η προσπάθεια του ΕΛΑΜ να εργαλειοποιήσει το ζήτημα για μικροπολιτικό όφελος και να με πλήξει προσωπικά. Όσοι με γνωρίζουν αντιλαμβάνονται το άτοπο της ανακοίνωσης και τα ποταπά τους κίνητρα. Η πίστη δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε προεκλογικό σύνθημα.

Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από «τέχνη» που προσβάλλει, ούτε από πολιτική της λάσπης και της στοχοποίησης, που καπηλεύεται και διχάζει. Έχει ανάγκη από αξίες, σεβασμό και σοβαρότητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Αναμμένο καντήλι προκάλεσε πυρκαγιά – Ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

 14.12.2025 - 11:41
Επόμενο άρθρο

«Να πληρώσουν οι γονείς»: Σκληρό μήνυμα της Συντεχνίας της Αστυνομίας μετά τα επεισόδια με ανήλικους

 14.12.2025 - 11:52
Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Mohammed bin Zayed al Nahyan, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νέα δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις των δυο χωρών αλλά και το στρατηγικό βάθος και την ωριμότητα που έχουν αποκτήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

Ιστορική μέρα για την Κύπρο: Πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΑΕ – Τι αλλάζει στις σχέσεις των δύο χωρών

  •  14.12.2025 - 11:06
Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

  •  14.12.2025 - 12:14
Συγκλονιστικά βίντεο: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα

Συγκλονιστικά βίντεο: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα

  •  14.12.2025 - 10:56
Απίστευτα βίντεο: Αυτό δεν είναι Κύπρος… είναι εμπόλεμη ζώνη - Φωτιές στη μέση του αυτοκινητόδρομου σε όλο το νησί

Απίστευτα βίντεο: Αυτό δεν είναι Κύπρος… είναι εμπόλεμη ζώνη - Φωτιές στη μέση του αυτοκινητόδρομου σε όλο το νησί

  •  14.12.2025 - 09:02
Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αγία Νάπα: Κλεμμένο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικά και εξαφανίστηκε ο οδηγός

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αγία Νάπα: Κλεμμένο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικά και εξαφανίστηκε ο οδηγός

  •  14.12.2025 - 12:07
Δύο γροθιές που κόστισαν μια ζωή: Η απόφαση–καταπέλτης για τη δολοφονία του Αγγλοκύπριου Χαράλαμπου Προδρόμου στο Λονδίνο

Δύο γροθιές που κόστισαν μια ζωή: Η απόφαση–καταπέλτης για τη δολοφονία του Αγγλοκύπριου Χαράλαμπου Προδρόμου στο Λονδίνο

  •  14.12.2025 - 11:25
Πέντε κυπριακά χωριά που «φορούν» τα γιορτινά τους – Ιδανικές αποδράσεις για τον Δεκέμβρη

Πέντε κυπριακά χωριά που «φορούν» τα γιορτινά τους – Ιδανικές αποδράσεις για τον Δεκέμβρη

  •  14.12.2025 - 07:43
Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

  •  14.12.2025 - 08:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα