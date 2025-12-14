Ξεσπά η Αννίτα Δημητρίου: «Η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με “προοδευτικές” θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα»

Παράλληλα, καταδικάζει την προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος, υπογραμμίζοντας πως η πίστη δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.

Αυτούσια η δήλωση:

Καταδικάζω και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για «έργα τέχνης» που προσβάλλουν βάναυσα τα σύμβολα της πίστεως του λαού μας.

Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη χυδαιότητα. Και η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με «προοδευτικές» θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα.

Εξίσου αισχρή, όμως, είναι και η προσπάθεια του ΕΛΑΜ να εργαλειοποιήσει το ζήτημα για μικροπολιτικό όφελος και να με πλήξει προσωπικά. Όσοι με γνωρίζουν αντιλαμβάνονται το άτοπο της ανακοίνωσης και τα ποταπά τους κίνητρα. Η πίστη δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε προεκλογικό σύνθημα.

Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από «τέχνη» που προσβάλλει, ούτε από πολιτική της λάσπης και της στοχοποίησης, που καπηλεύεται και διχάζει. Έχει ανάγκη από αξίες, σεβασμό και σοβαρότητα.