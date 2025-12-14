Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Αναμμένο καντήλι προκάλεσε πυρκαγιά – Ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

Στην ανάρτησή του ο κ. Κεττής αναφέρει πως γι την πυρκαγιά ανταποκρίθηκαν στις 09:40 το πρωί του Σαββάτου πυροσβεστικοί σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά, προστίθεται, εκδηλώθηκε στον χώρο του κλιμακοστασίου στο επίπεδο της οροφής. Από την πυρκαγιά και τον καπνό επηρεάστηκε η βαφή του κλιμακοστασίου ενώ εκτεταμένες ζημιές έπαθε το εικονοστάσι, προστίθεται.

Αναφέρεται πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη της ΠΥ σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.