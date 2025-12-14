Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ: Το πρώτο βίντεο του δράστη

Σύμφωνα με το CNNi, από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν εννέα από τους οποίους έξι σε κρίσιμη, ένας σε εξαιρετικά κρίσιμη και ένας σε σταθερή κατάσταση. Εκτός κινδύνου είναι ο ένατος τραυματίας που τραυματίστηκε από θραύσματα και όχι σφαίρες.

Όλα τα θύματα είναι φοιτητές.

Η επίθεση έγινε στον πρώτο όροφο κτιρίου, την ώρα που γίνονταν εξετάσεις. Οι είσοδοι του κτιρίου είναι ανοιχτές, αλλά για την αίθουσα των εξετάσεων χρειάζεται κάρτα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να αναζητούν τον ένοπλο, ο οποίος περιγράφεται ως άνδρας περίπου 30 ετών που φορούσε σκούρα ρούχα. Οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, οι αρχές έδωσαν βίντεο στην δημοσιότητα που εικάζουν ότι εμφανίζεται ο δράστης.

Το όπλο δεν έχει βρεθεί,αλλά έχουν εντοπιστεί κάλυκες. Τον περιγράφουν σαν άνδρα που φορούσε μαύρα και διέφυγε πεζός. Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει αν φορούσε μάσκα.

Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι γνωστά ενώ δεν είναι γνωστό εαν είχε συνεργούς.

BREAKING: Footage released of Brown University shooting suspect. He's still at large. If you know who he is, call 911 pic.twitter.com/rGwZzBmuQl — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Στην έρευνα συνδράμουν τις τοπικές Αρχές το FBI, το ATF αλλά και η Μυστική Υπηρεσία. Περίπου 400 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες.