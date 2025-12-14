Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ: Το πρώτο βίντεο του δράστη

 14.12.2025 - 07:55
Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ: Το πρώτο βίντεο του δράστη

Τουλάχιστον δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και εννέα άτομα τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο της Ivy League στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ.

Σύμφωνα με το CNNi, από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν εννέα από τους οποίους έξι σε κρίσιμη, ένας σε εξαιρετικά κρίσιμη και ένας σε σταθερή κατάσταση. Εκτός κινδύνου είναι ο ένατος τραυματίας που τραυματίστηκε από θραύσματα και όχι σφαίρες.

Όλα τα θύματα είναι φοιτητές.

Η επίθεση έγινε στον πρώτο όροφο κτιρίου, την ώρα που γίνονταν εξετάσεις. Οι είσοδοι του κτιρίου είναι ανοιχτές, αλλά για την αίθουσα των εξετάσεων χρειάζεται κάρτα.

 

Οι αρχές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να αναζητούν τον ένοπλο, ο οποίος περιγράφεται ως άνδρας περίπου 30 ετών που φορούσε σκούρα ρούχα. Οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, οι αρχές έδωσαν βίντεο στην δημοσιότητα που εικάζουν ότι εμφανίζεται ο δράστης.

Το όπλο δεν έχει βρεθεί,αλλά έχουν εντοπιστεί κάλυκες. Τον περιγράφουν σαν άνδρα που φορούσε μαύρα και διέφυγε πεζός. Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει αν φορούσε μάσκα.

Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι γνωστά ενώ δεν είναι γνωστό εαν είχε συνεργούς.

 

Στην έρευνα συνδράμουν τις τοπικές Αρχές το FBI, το ATF αλλά και η Μυστική Υπηρεσία. Περίπου 400 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για την επίθεση. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του FBI και της ATF, βρίσκονται στην περιοχή κοντά στον τόπο του συμβάντος.

 

Κυπριακό: Η τριμερής Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν και οι καθοριστικές κινήσεις της Ολγκίν - Μετριοπάθεια με «αστερίσκους»

Κυπριακό: Η τριμερής Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν και οι καθοριστικές κινήσεις της Ολγκίν - Μετριοπάθεια με «αστερίσκους»

Η πρόσφατη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, σηματοδοτεί μια φαινομενική ανάκαμψη του διαλόγου για το Κυπριακό. Ωστόσο, η εικόνα των δύο ηγετών στο ίδιο τραπέζι, αν και θετική επικοινωνιακά, κρύβει εντάσεις και στρατηγικές αμφισημίες που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς σαφείς δεσμεύσεις.

