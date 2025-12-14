Συγκλονιστικά βίντεο: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Σίδνεϊ στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής (14/12) από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της πόλης. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή Μπόνταϊ ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους πυροβολισμούς των δύο ενόπλων υπάρχουν πολλά θύματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

Scenes of horror in Australia where a shooting has taken place at a Hanukkah event in Bondi Beach. 5 killed.



🇦🇺 Australia is starting to look like America 🇺🇸 Fuck u to every politician that allowed this rubbish to come here, Australia.



Pray 🙏 For Australia 🇦🇺 pic.twitter.com/eINXdIHi6g — Sumit (@SumitHansd) December 14, 2025

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

BREAKING: 🔴



At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

🚨 BREAKING: NEW BONDI BEACH FOOTAGE



BRAVE AUSSIE HERO POTENTIALLY SAVES MULTIPLE LIVES ‼️ pic.twitter.com/9GelMp46He — Stripe.eth (@web3stripe) December 14, 2025

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Two shooters caught at Bondi Beach. Typical suspects, send all of these filthy fucking animals home. #bondi #shooting pic.twitter.com/S9WGONE0lR — ConservativeAussie (@ConservativeeAu) December 14, 2025

