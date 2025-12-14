Ecommbx
Συγκλονιστικά βίντεο: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα

 14.12.2025 - 10:56
Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Σίδνεϊ στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής (14/12) από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη παραλία της πόλης. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή Μπόνταϊ ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους πυροβολισμούς των δύο ενόπλων υπάρχουν πολλά θύματα. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Πηγή: cnn.gr

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Mohammed bin Zayed al Nahyan, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νέα δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις των δυο χωρών αλλά και το στρατηγικό βάθος και την ωριμότητα που έχουν αποκτήσει.

