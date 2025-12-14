Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δύο γροθιές που κόστισαν μια ζωή: Η απόφαση–καταπέλτης για τη δολοφονία του Αγγλοκύπριου Χαράλαμπου Προδρόμου στο Λονδίνο

 14.12.2025 - 11:25
Δύο γροθιές που κόστισαν μια ζωή: Η απόφαση–καταπέλτης για τη δολοφονία του Αγγλοκύπριου Χαράλαμπου Προδρόμου στο Λονδίνο

Ποινές πολυετούς φυλάκισης επέβαλε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το Δικαστήριο του Woolwich σε δύο άνδρες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο του Αγγλοκύπριου οικοδόμου και μπογιατζή Χαράλαμπου (Τσιάρλι) Προδρόμου, 63 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Μαρτίου 2025 έξω από παμπ στην περιοχή Lewisham, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Όπως ανέφερε το δικαστήριο, ο 43χρονος Πολ Τάλαντ επιτέθηκε στο θύμα με δύο γροθιές, με αποτέλεσμα ο Προδρόμου να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο και να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Για την πράξη του, ο Τάλαντ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 40χρονος Ντάνι Ντόνοβαν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και έξι μηνών, καθώς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου απείλησε με μαχαίρι πολίτη που προσπάθησε να παρέμβει και να προστατεύσει το θύμα.

Ο Χαράλαμπος Προδρόμου διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου όμως κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Καταγόταν από την Κερύνεια και άφησε πίσω του τρία παιδιά και πέντε εγγόνια. Η σύζυγός του, αγγλικής καταγωγής, είχε αποβιώσει τα προηγούμενα χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην κυπριακή κοινότητα του Χάκνεϊ στο βόρειο Λονδίνο, ενώ ξεχώριζε και για την αγάπη του προς την ποδοσφαιρική ομάδα της Άρσεναλ.

Σε δήλωσή του, αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έκανε λόγο για «μια εντελώς άσκοπη απώλεια ζωής», υπογραμμίζοντας ότι το κενό που άφησε ο Χαράλαμπος Προδρόμου είναι βαθιά αισθητό στην οικογένεια και στους φίλους του.

 
 
 

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Mohammed bin Zayed al Nahyan, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο την νέα δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις των δυο χωρών αλλά και το στρατηγικό βάθος και την ωριμότητα που έχουν αποκτήσει.

