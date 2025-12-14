Ecommbx
LIFESTYLE

Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

 14.12.2025 - 08:16
Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

Άλλο ένα επεισόδιο Battles του The Voice Of Greece, μόλις ολοκληρώθηκε γεμάτο συναισθήματα, ανατροπές και πολλή πολλή μουσική με την Κύπρια Μαρία Βαρδάκη να εξασφαλίζει το εισιτήριο στα Live Cross Battles.

Tα Battles ξεκίνησαν από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Με ένα ταξίδι στην παράδοση καθώς η Μαρία Βαρδάκη και η Ακυλίνα Σύρπα τραγούδησαν το «Μαύρα μου μάτια» και ξεσήκωσαν το πλατό. Ο Κωστής Μαραβέγιας πραγματικά δυσκολεύτηκε να αποφασίσει μεταξύ των δύο τους αλλά τελικά επέλεξε να συνεχίσει με την ομάδα της Έλενας η Μαρία.

Δείτε την εμφάνιση της:

Πηγή: SOCIALISTA.com.cy

