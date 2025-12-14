Voice – Μαρία Βαρδάκη: Η Κύπρια που τρέλανε την Παπαρίζου και πέρασε στα live – Video

Tα Battles ξεκίνησαν από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Με ένα ταξίδι στην παράδοση καθώς η Μαρία Βαρδάκη και η Ακυλίνα Σύρπα τραγούδησαν το «Μαύρα μου μάτια» και ξεσήκωσαν το πλατό. Ο Κωστής Μαραβέγιας πραγματικά δυσκολεύτηκε να αποφασίσει μεταξύ των δύο τους αλλά τελικά επέλεξε να συνεχίσει με την ομάδα της Έλενας η Μαρία.

Δείτε την εμφάνιση της:

Πηγή: SOCIALISTA.com.cy