Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Lou Deleuze με το τραγούδι «Ce Monde», συγκεντρώνοντας 248 βαθμούς και χαρίζοντας στη Γαλλία την τέταρτη νίκη της στον θεσμό, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της διοργανώτριας χώρας, Γεωργίας.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τη Ραφαέλλα Παντελή και τον Χρήστο Γεωργίου με το τραγούδι «Away», κατακτώντας την 17η θέση με 50 βαθμούς.

Οι δύο νεαροί καλλιτέχνες ανέβηκαν με αυτοπεποίθηση στη σκηνή, προσφέροντας μια αξιοπρεπή και συγκινητική εμφάνιση σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό, που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.