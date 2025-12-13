Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleJunior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος
LIFESTYLE

Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

 13.12.2025 - 22:24
Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

Η Γαλλία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Junior Eurovision Song Contest 2025, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Lou Deleuze με το τραγούδι «Ce Monde», συγκεντρώνοντας 248 βαθμούς και χαρίζοντας στη Γαλλία την τέταρτη νίκη της στον θεσμό, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της διοργανώτριας χώρας, Γεωργίας.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τη Ραφαέλλα Παντελή και τον Χρήστο Γεωργίου με το τραγούδι «Away», κατακτώντας την 17η θέση με 50 βαθμούς.

Οι δύο νεαροί καλλιτέχνες ανέβηκαν με αυτοπεποίθηση στη σκηνή, προσφέροντας μια αξιοπρεπή και συγκινητική εμφάνιση σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό, που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οργή Δίπλαρου για έργο τέχνης: «Ντροπή και πρόκληση» – Ζητά απόσυρση και ξεκάθαρες τοποθετήσεις - Φωτογραφία

 13.12.2025 - 22:02
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στα Λατσιά: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάλαθο απορριμμάτων σε χώρο Παιδικής Λέσχης - Φωτογραφίες

 13.12.2025 - 22:43
Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο των Ηλυσίων τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η γαλλική προεδρία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

  •  13.12.2025 - 21:15
Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

  •  13.12.2025 - 20:40
Οργή Δίπλαρου για έργο τέχνης: «Ντροπή και πρόκληση» – Ζητά απόσυρση και ξεκάθαρες τοποθετήσεις - Φωτογραφία

Οργή Δίπλαρου για έργο τέχνης: «Ντροπή και πρόκληση» – Ζητά απόσυρση και ξεκάθαρες τοποθετήσεις - Φωτογραφία

  •  13.12.2025 - 22:02
Συναγερμός στα Λατσιά: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάλαθο απορριμμάτων σε χώρο Παιδικής Λέσχης - Φωτογραφίες

Συναγερμός στα Λατσιά: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάλαθο απορριμμάτων σε χώρο Παιδικής Λέσχης - Φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 22:43
Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

  •  13.12.2025 - 17:58
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Αναστάτωση στο Γέρι: Ακούστηκε δυνατός κρότος και μετά οδηγοί είδαν φωτιά στη μέση του δρόμου - Φωτογραφίες

Αναστάτωση στο Γέρι: Ακούστηκε δυνατός κρότος και μετά οδηγοί είδαν φωτιά στη μέση του δρόμου - Φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 21:48
Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

  •  13.12.2025 - 22:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα