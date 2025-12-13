Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

Αβέβαιη παραμένει η πορεία προς την επόμενη άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό, με το βλέμμα να στρέφεται κυρίως στην Άγκυρα, η οποία θεωρείται ότι κρατά το καθοριστικό «κλειδί» για τα επόμενα βήματα.

Παρότι το κλίμα χαρακτηρίζεται σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, όσο η συζήτηση μπαίνει στην ουσία, οι διαφωνίες επανέρχονται στο προσκήνιο, ιδιαίτερα γύρω από την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας όπως αυτή αποτυπώθηκε στο κοινό ανακοινωθέν.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εξασφάλισε ήδη τη συναίνεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από το Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού:

«Η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.»

Το μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, παραμένει η στάση της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία τα τελευταία χρόνια απορρίπτει τη λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η Λευκωσία εκτιμά ότι η αναφορά στα ψηφίσματα στο κοινό ανακοινωθέν έχει ουσιαστική σημασία, χωρίς όμως να υποτιμά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν ενόψει της νέας άτυπης πενταμερούς.

