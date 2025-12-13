Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΆτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

 13.12.2025 - 20:40
Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

Αβέβαιη παραμένει η πορεία προς την επόμενη άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό, με το βλέμμα να στρέφεται κυρίως στην Άγκυρα, η οποία θεωρείται ότι κρατά το καθοριστικό «κλειδί» για τα επόμενα βήματα.

Παρότι το κλίμα χαρακτηρίζεται σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, όσο η συζήτηση μπαίνει στην ουσία, οι διαφωνίες επανέρχονται στο προσκήνιο, ιδιαίτερα γύρω από την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας όπως αυτή αποτυπώθηκε στο κοινό ανακοινωθέν.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εξασφάλισε ήδη τη συναίνεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από το Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού:

«Η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.»

Το μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, παραμένει η στάση της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία τα τελευταία χρόνια απορρίπτει τη λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η Λευκωσία εκτιμά ότι η αναφορά στα ψηφίσματα στο κοινό ανακοινωθέν έχει ουσιαστική σημασία, χωρίς όμως να υποτιμά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν ενόψει της νέας άτυπης πενταμερούς.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Πόσο αυξήθηκε το σοβαρό έγκλημα στην Κύπρο

 13.12.2025 - 20:28
Επόμενο άρθρο

«Καζάνι που βράζει» ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ - Τα... άκουσαν διαιτητής, Πετρίδης και παίκτες

 13.12.2025 - 20:54

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

  •  13.12.2025 - 20:40
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Πόσο αυξήθηκε το σοβαρό έγκλημα στην Κύπρο

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Πόσο αυξήθηκε το σοβαρό έγκλημα στην Κύπρο

  •  13.12.2025 - 20:28
Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

  •  13.12.2025 - 16:23
Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

  •  13.12.2025 - 17:58
Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

  •  13.12.2025 - 17:05
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Ουπς! Παραλίγο απρόοπτο για… Άγιο Βασίλη σε δρόμο της Κύπρου – Το βίντεο που έγινε viral

Ουπς! Παραλίγο απρόοπτο για… Άγιο Βασίλη σε δρόμο της Κύπρου – Το βίντεο που έγινε viral

  •  13.12.2025 - 16:02
Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της - Πάω να την θαυμάσω, είπε ο ηθοποιός

Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της - Πάω να την θαυμάσω, είπε ο ηθοποιός

  •  13.12.2025 - 15:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα