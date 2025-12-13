Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών επαφών Κύπρου–Γαλλίας, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας και περιφερειακών εξελίξεων, καθώς και στον ρόλο της Κύπρου ενόψει της επικείμενης προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026.
French President @EmmanuelMacron will host his Cypriot counterpart, #NikosChristodoulides, at the Élysée Palace this Monday, the French presidency announced on Saturday #Cyprus #UE @cy2026EUsec @Christodulides @CyprusMFA https://t.co/AlRXw1fbNn pic.twitter.com/y4y0UVA605— MENA TODAY (@MenaToday1) December 13, 2025