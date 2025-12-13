Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

 13.12.2025 - 21:15
Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο των Ηλυσίων τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η γαλλική προεδρία.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών επαφών Κύπρου–Γαλλίας, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας και περιφερειακών εξελίξεων, καθώς και στον ρόλο της Κύπρου ενόψει της επικείμενης προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026.

