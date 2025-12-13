Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο του Μιχάλη Ιγνατίου: Η στιγμή που λύγισαν όλοι στην κηδεία - Βίντεο

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά αποδείχθηκε ασφυκτικά γεμάτη, καθώς δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους Μιχάλη.

Πόνος, δάκρυα αλλά και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα συνόδευσαν την έξοδο της σορού, τιμώντας έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στις ζωές όσων τον γνώρισαν. Όλοι μίλησαν για την καλοσύνη, την ανθρωπιά, το ήθος και το χιούμορ του, στοιχεία που τον χαρακτήριζαν μέχρι το τέλος.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Στέφανος Χατζηκωφήνας, τον αποχαιρέτησε με τον πιο συμβολικό τρόπο, λέγοντας: «Να σε αποχαιρετήσω με έναν δικό μας τρόπο… 5-4-3-2-1-0…», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Δείτε βίντεο: