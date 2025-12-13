Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο του Μιχάλη Ιγνατίου: Η στιγμή που λύγισαν όλοι στην κηδεία - Βίντεο

 13.12.2025 - 21:06
13.12.2025 - 21:06

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Μιχάλη Ιγνατίου, με φίλους, οικογένεια και συνεργάτες να δίνουν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν όπως του άξιζε.

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά αποδείχθηκε ασφυκτικά γεμάτη, καθώς δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους Μιχάλη.

Πόνος, δάκρυα αλλά και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα συνόδευσαν την έξοδο της σορού, τιμώντας έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στις ζωές όσων τον γνώρισαν. Όλοι μίλησαν για την καλοσύνη, την ανθρωπιά, το ήθος και το χιούμορ του, στοιχεία που τον χαρακτήριζαν μέχρι το τέλος.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Στέφανος Χατζηκωφήνας, τον αποχαιρέτησε με τον πιο συμβολικό τρόπο, λέγοντας: «Να σε αποχαιρετήσω με έναν δικό μας τρόπο… 5-4-3-2-1-0…», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Δείτε βίντεο:

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο των Ηλυσίων τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η γαλλική προεδρία.

