Οργή Δίπλαρου για έργο τέχνης: «Ντροπή και πρόκληση» – Ζητά απόσυρση και ξεκάθαρες τοποθετήσεις - Φωτογραφία

Σε δημόσια τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δίπλαρος εκφράζει την έντονη αντίδρασή του, χαρακτηρίζοντας το έργο προσβλητικό και θέτοντας ζήτημα ορίων στην καλλιτεχνική έκφραση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στη Blu Iris Gallery στην Πάφο εκτίθεται αυτή τη μέρα, έργο που βεβηλώνει συνειδητά τον Χριστό, την Παναγία και τα πρόσωπα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης. Πρόκειται για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη.»

Ο βουλευτής τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, ωστόσο –όπως σημειώνει– δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για προσβολή της πίστης. Όπως υπογραμμίζει:

«Η τέχνη της ελεύθερης έκφρασης αποτελεί ιερό αγαθό για την προστασία της δημοκρατικής συνείδησης. Όμως δεν μπορεί να συγχέεται με την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατοντάδων πιστών.»

Παράλληλα, ο κ. Δίπλαρος ζητά άμεσες ενέργειες και ξεκάθαρες απαντήσεις από θεσμούς και πολιτικούς φορείς, καλώντας σε απόσυρση του έργου:

«Απαιτούμε άμεση απομάκρυνση του έργου. Ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση από κόμματα και θεσμούς και ξεκάθαρες δεσμεύσεις ευθύνης.»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται και στο ζήτημα του σεβασμού της πίστης, τονίζοντας:

«Η πίστη μας δεν είναι ανέκδοτο, δεν είναι καραγκιόζης, δεν είναι αντικείμενο χλεύης.»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ευθύμιος Δίπλαρος απευθύνει ευθεία αναφορά στον Υπουργό, σημειώνοντας:

«Άραγε το ίδιο θα έπραττε και για τον Μωάμεθ;»

Δείτε την ανάρτηση του: