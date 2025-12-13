Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ελπίδα να συναντηθεί με Τραμπ και για ουκρανικό εξέφρασε ο Ερντογάν

 13.12.2025 - 21:28
Ελπίδα να συναντηθεί με Τραμπ και για ουκρανικό εξέφρασε ο Ερντογάν

Ευελπιστεί πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέροντας ότι "η ειρήνη δεν απέχει πολύ".

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν ο κ. Ερντογάν είπε ότι, "το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στρέψουμε την πορεία μας προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο αντιπαράθεσης. Όλοι έχουν ανάγκη από ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε".

Είπε ακόμα ότι, μετά από τη συνάντηση με τον Πούτιν, "ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο ειρήνης και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ" και πρόσθεσε ότι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ "είναι ενεργός" σε αυτό το θέμα και ότι και η Τουρκία στηρίζει τις ΗΠΑ σημειώνοντας ότι ο ΥΠΕΞ Φιντάν Χακάν, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο των Ηλυσίων τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η γαλλική προεδρία.

