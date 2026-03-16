Σαρωτικοί άνεμοι στην Αγία Νάπα: Δεκάδες κρεβατάκια και ομπρέλες χάθηκαν στη θάλασσα – Ζημιές χιλιάδων ευρώ - Βίντεο

Σύμφωνα με πολίτη που ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου», οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν ξαπλώστρες, ομπρέλες και εξοπλισμό παραλιών, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως αναφέρει, στη παραλία Βαθκιά Γωνία της Αγίας Νάπας ο εξοπλισμός παραλίας βρέθηκε διασκορπισμένος στην άμμο, με αρκετές ξαπλώστρες να έχουν ανατραπεί ή καταστραφεί. «Αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ζημιά και σε αυτή την παραλία», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πολίτης στην ανάρτησή του.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες γνωστές παραλίες της περιοχής. Στο Nissi Beach, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τον εξοπλισμό που ήταν τοποθετημένος στην ακτή, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στην παραλία Μαιστραλί, όπου σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, οι ζημιές ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ σε συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας. «Πάνω από 300 κρεβατάκια και 150 ομπρέλες εξαφανίστηκαν στο νερό».

