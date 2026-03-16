Σαρωτικοί άνεμοι στην Αγία Νάπα: Δεκάδες κρεβατάκια και ομπρέλες χάθηκαν στη θάλασσα – Ζημιές χιλιάδων ευρώ - Βίντεο

ΑρχικήΚοινωνίαΣαρωτικοί άνεμοι στην Αγία Νάπα: Δεκάδες κρεβατάκια και ομπρέλες χάθηκαν στη θάλασσα – Ζημιές χιλιάδων ευρώ - Βίντεο
 16.03.2026 - 11:28
Σημαντικές ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν τις τελευταίες ώρες την περιοχή της Αγίας Νάπας, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής σε γνωστές παραλίες της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με πολίτη που ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου», οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν ξαπλώστρες, ομπρέλες και εξοπλισμό παραλιών, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως αναφέρει, στη παραλία Βαθκιά Γωνία της Αγίας Νάπας ο εξοπλισμός παραλίας βρέθηκε διασκορπισμένος στην άμμο, με αρκετές ξαπλώστρες να έχουν ανατραπεί ή καταστραφεί. «Αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ζημιά και σε αυτή την παραλία», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πολίτης στην ανάρτησή του.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες γνωστές παραλίες της περιοχής. Στο Nissi Beach, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τον εξοπλισμό που ήταν τοποθετημένος στην ακτή, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στην παραλία Μαιστραλί, όπου σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, οι ζημιές ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ σε συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας. «Πάνω από 300 κρεβατάκια και 150 ομπρέλες εξαφανίστηκαν στο νερό».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

 

LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

LIVE: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο»

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

  •  16.03.2026 - 06:28
  •  16.03.2026 - 06:17
  •  16.03.2026 - 10:30
  •  16.03.2026 - 11:28
  •  16.03.2026 - 11:15
  •  16.03.2026 - 11:51
  •  16.03.2026 - 09:26
