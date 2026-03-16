4+1 απλά κόλπα για να κάνετε το παλιό σας MacBook αισθητά πιο γρήγορο

Πριν σκεφτείτε την αγορά νέου μοντέλου, υπάρχουν μερικές πρακτικές κινήσεις που μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την ταχύτητα και τη συνολική λειτουργία του συστήματος.

Διατηρήστε το MacBook καθαρό

Η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός laptop. Αν το MacBook υπερθερμαίνεται, ο επεξεργαστής περιορίζει αυτόματα την ισχύ του για να προστατευθεί, κάτι που κάνει το σύστημα να φαίνεται πιο αργό.

Η Apple προτείνει χρήση του laptop σε περιβάλλον με θερμοκρασία περίπου 10 έως 35 βαθμούς Κελσίου και χωρίς να μπλοκάρονται τα ανοίγματα εξαερισμού. Η χρήση του υπολογιστή πάνω σε κρεβάτι, μαξιλάρια ή άλλες μαλακές επιφάνειες μπορεί να περιορίσει τη σωστή ψύξη.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο καθαρισμός. Σκόνη και υπολείμματα μπορούν να συσσωρευτούν στα ανοίγματα ή στο πληκτρολόγιο και να επηρεάσουν τη θερμοκρασία λειτουργίας. Η Apple συνιστά καθαρισμό με μαλακό πανί χωρίς χνούδι και πάντα με το MacBook απενεργοποιημένο.

Αφαιρέστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε

Οι εφαρμογές μπορούν να καταναλώνουν σημαντικούς πόρους του συστήματος, όπως CPU, μνήμη και αποθηκευτικό χώρο. Για να εντοπίσετε ποιες επιβαρύνουν περισσότερο το MacBook, μπορείτε να ανοίξετε το Activity Monitor.

Εκεί εμφανίζονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν περισσότερους πόρους. Αν κάποιο πρόγραμμα καταναλώνει μεγάλη ποσότητα CPU ή RAM χωρίς να το χρησιμοποιείτε, καλό είναι να το κλείσετε ή να το αφαιρέσετε.

Επιπλέον, αξίζει να ελέγξετε ποιες εφαρμογές ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του macOS. Στις ρυθμίσεις System Settings → Login Items μπορείτε να απενεργοποιήσετε εφαρμογές που δεν χρειάζεται να ανοίγουν με το login.

Ελευθερώστε χώρο αποθήκευσης

Ένας γεμάτος δίσκος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του συστήματος. Πολλά παλαιότερα MacBook διαθέτουν SSD 128GB ή 256GB, χωρητικότητα που μπορεί να γεμίσει γρήγορα.

Από το μενού System Settings → Storage μπορείτε να δείτε τι καταλαμβάνει χώρο στο σύστημα, όπως εφαρμογές, backups iPhone, φωτογραφίες ή βίντεο.

Το macOS διαθέτει επίσης επιλογές όπως:

Optimize Storage για αυτόματη διαγραφή περιεχομένου που δεν χρειάζεται

Αυτόματη εκκαθάριση του κάδου

Μεταφορά αρχείων στο iCloud

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλα αρχεία όπως φωτογραφίες και βίντεο σε εξωτερικό SSD.

Κάντε καθαρή εγκατάσταση macOS

Αν το σύστημα παραμένει αργό ακόμη και μετά από καθαρισμό εφαρμογών και αποθηκευτικού χώρου, μια καθαρή εγκατάσταση του macOS μπορεί να βοηθήσει.

Η διαδικασία διαγράφει το σύστημα και εγκαθιστά το λειτουργικό από την αρχή, απομακρύνοντας παλιές ρυθμίσεις, cache και πιθανά προβλήματα λογισμικού. Πριν προχωρήσετε, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας.

Πολλοί προχωρημένοι χρήστες προτείνουν επίσης να μην επαναφέρετε πλήρες backup του παλιού συστήματος μετά την εγκατάσταση, αλλά να μεταφέρετε μόνο τα προσωπικά αρχεία.

Εκκινήστε το macOS από εξωτερικό SSD

Αν ο εσωτερικός δίσκος είναι μικρός ή αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, μια εναλλακτική λύση είναι η εγκατάσταση του macOS σε εξωτερικό SSD.

Ένας σύγχρονος εξωτερικός δίσκος μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερη απόδοση από έναν παλιό εσωτερικό SSD.

Η διαδικασία περιλαμβάνει εγκατάσταση του macOS στο εξωτερικό drive και εκκίνηση του υπολογιστή από αυτό. Ωστόσο, απαιτεί να έχετε πάντα συνδεδεμένο τον δίσκο στο MacBook, κάτι που μειώνει την πρακτικότητα στη φορητή χρήση.

Συμπέρασμα

Πολλές φορές ένα παλιό MacBook μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά χωρίς αναβάθμιση hardware. Με καθαρισμό συστήματος, σωστή διαχείριση εφαρμογών και χώρο αποθήκευσης, η συσκευή μπορεί να παραμείνει λειτουργική για αρκετά ακόμη χρόνια.

