Λετυμπιώτης: Εξετάζονται μέτρα για αφθώδη πυρετό και ενεργειακή κρίση – Η πτυχή του Κυπριακού στη συνάντηση ΠτΔ-Προέδρου Κομισιόν

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων ενώ η Κυβέρνηση μελετά τους τρόπους στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί και στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, όπου θα τεθεί και η πτυχή του Κυπριακού προβλήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, «Πρωτοσέλιδο», ερωτηθείς σχετικά με την προσφυγή κτηνοτρόφων στα Δικαστήρια και τις απαντήσεις που αναμένουν από την Κυβέρνηση, απάντησε πως «αντιλαμβάνομαι ότι αναμένουν το ευρύτερο πλάνο της διαχείρισης και της στήριξης της Πολιτείας σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί.

Οι αποφάσεις είναι δύσκολες και αφορούν τόσο τη διαχείριση αυτή της στιγμής όσο τη μορφή και η ένταση της στήριξης του τομέα από την Πολιτεία με το μεσοπρόθεσμο πλάνο να είναι η ενίσχυσή του. Αυτό που επείγει είναι να εφαρμοστούν πλήρως τα πρωτόκολλα το συντομότερο δυνατόν για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση όσο πιο σύντομα γίνεται για να περάσουμε στην αντικατάσταση και την οικονομική στήριξη.

Ερωτηθείς εάν γνωρίζαμε ότι αυτά τα πρωτόκολλα δεν επρόκειτο να αλλάξουν σε καμία περίπτωση, απάντησε πως αυτό που πράξαμε από την πρώτη στιγμή είναι τις καθημερινές ενημερώσεις που γίνονταν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από την αρμόδια υπουργό αλλά και γενικά από την Κυβέρνηση. «Αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί στην τελευταία συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν να γίνει επικοινωνία και στο ανώτατο επίπεδο της ΕΕ ούτως έτσι να εξεταστούν όλες εκείνες οι παράμετροι της συνεργασίας, στο πλαίσιο πάντοτε όμως των πρωτοκόλλων. Αυτό ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή και κατά την διάρκεια τόσο της πρώτης συνάντησης της Κυριακής τόσο και της δεύτερης συνάντησης της περασμένης Παρασκευής. Πως ό,τι πράξουμε αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνα και σε πλήρη συντονισμό με τις διαδικασίες, τους κανονισμούς, τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς για να μπορέσουν να περιοριστούν οι όποιες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες επιπρόσθετες οικονομικές επιπτώσεις με την μη συμμόρφωση ή με την μη τήρηση των πρωτοκόλλων», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο πρέπει κάποια δεδομένα λόγω και του κυπριακού προβλήματος και της κατάστασης με τα κατεχόμενα για να βοηθηθούμε σε αυτή την κατάσταση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε πως «έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι αύριο αναχωρεί για τις Βρυξέλλες και θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάμεσα στα θέματα στα οποία θα συζητηθούν είναι και η ευρύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και η πτυχή του Κυπριακού προβλήματος είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Να πούμε όμως ότι η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων δεν είναι μόνο η δική μας κάθετη θέση. Είναι η κάθετη θέση των εμπειρογνώμων. Και είναι μια επιστημονική συζήτηση η οποία δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε πολιτική. Και είναι εδώ που θα πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς, ούτως ώστε πρώτον, αυτό είναι το πρώτιστο, να ξεπεραστεί, να περιοριστεί η διασπορά, να ξεπεραστεί αυτή η κρίση και βεβαίως όλες εκείνες οι πτυχές που θα πρέπει να διερευνηθούν, να διαφοροποιηθούν σε συντονισμό πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει.

Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επείγει είναι να περιορίσουμε την διασπορά αυτού του ιού, ούτως ώστε να μην μεγιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο το ζήτημα.

Ήδη είμαστε σε επαφή, ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε και με τον Επίτροπο Βαρχελί, ο εντοπισμός τοποθεσιών σε χώρες που είναι ασφαλείς και σε χώρες που μπορούν τα ζώα τους να αξιοποιηθούν τόσο στις αναπληρώσεις των ζώων που θα έχουν χαθεί.

Το δεύτερο, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εξετάζει σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η συνδρομή, η ουσιαστική στήριξη της πολιτείας προς τους πληγέντες, προς όσους έχουν επηρεαστεί για την αναπλήρωση των ζών τους μέσα με έναν τρόπο αποδοτικό, μέσα από έναν τρόπο ουσιαστικής στήριξης.

Ερωτηθείς αν οι πυρόπληκτοι έχουν πάρει τα λεφτά τους εξήγησε πως έχουν ξεκινήσει οι προκαταβολές. Είναι σε στάδια που γίνεται αυτή η καταβολή για την ανοικοδόμηση των κατοικιών. Ήδη όλα τα ποσά έχουν δοθεί. Ανάλογα με τα στάδια που βρίσκεται η ανέγερση της κατοικίας, καταβάλλονται οι επόμενες φάσεις των πληρωμών.

Κληθείς να σχολιάσει αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πριν από αυτά τα γεγονότα έτσι ώστε να μην έχουμε αυτές τις τραγωδίες στο νησί μας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως κάθε πρόταση, κάθε εισήγηση, είναι καλοδεχούμενη, σε κάθε τομέα, για να μπορέσουμε να λάβουμε όλα εκείνα τα προληπτικά μετά.

Υπήρχε να σας πω και σχετική συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κατά την δική του αξιολόγηση τι περισσότερο θα μπορούσαμε να είχαμε πράξει. Και η απάντηση ήταν ότι πράξαμε ενδεχομένως και περισσότερα από αυτά που έχουν πράξει όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυστυχώς όμως μια νόσος από τις πιο επικίνδυνες.

Η αντιπολίτευση και οι «αντιφατικές» δηλώσεις

Ερωτηθείς αν δεν θεωρεί ότι έχει καμία ευθύνη η Υπουργός της Γεωργίας σε αντίθεση με αυτά που λέει η Αντιπολίτευση και μάλιστα της ζητάει να παραιτηθεί, σημείωσε πως «δεν θα ήθελα να σταθώ στο τι λέει η Αντιπολίτευση, ποια είναι τα κριτήρια και αν θέλετε να είμαστε ακριβείς μπορούμε να δούμε τις διαφοροποιήσεις, τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης από μέρα σε μέρα. Έχω δει εντός 48 ωρών αντιφατικές δηλώσεις, αντιφατικές συζητήσεις. Έχω ακούσει ευφάνταστες ιδέες οι οποίες έχουν απαντηθεί από τους πλέον αρμόδιους που είναι οι επιστήμονες. Το έχω πει και στην αρχή ότι είναι μια επιστημονική συζήτηση στην οποία θα έπρεπε να δοθεί ο χώρος στους καθήλειν αρμόδιους να εξηγήσουν και στους επηρεαζόμενους αλλά και στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά την βλέπουμε και σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την περίσταση να προσεγγίζεται με αυστηρά πολιτικούς όρους».

«Είναι απόλυτα σεβαστή η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των πολιτικών δυνάμεων και ιδιαίτερα της Αντιπολίτευσης, ο συγχρονισμός ή η συνταύτιση του τρόπου με τον οποίο θα τοποθετηθούν. Εμείς ως Κυβέρνηση όμως, έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση να αξιολογήσουμε όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται αν χρειαστεί να λάβουμε ακόμη περισσότερα ή να τα επανασχεδιάσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους και να τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια», πρόσθεσε.

Η ενεργειακή κρίση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Το κόστος ενέργειαε είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε διαρκώς τόνισε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Όπως βεβαίως νομίζω ολόκληρη η υφήλιος γιατί το ζήτημα ιδιαίτερα των καυσίμων και της παρατεταμένης ανόδου στις τιμές των καυσίμων είναι κάτι που παρακολουθούν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά νομίζω και ανά το παγκόσμιο. Το αξιολογούμε διαρκώς. Είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και από την περίοδο αυτής της περιφερειακής κρίσης την οποία βιώνουμε και τις εξελίξεις της, οι οποίες διαφοροποιούνται ώρα με την ώρα όχι μόνο μέρα με μέρα».

Όσον αφορά την ενδεχόμενη λήψη μέτρων, ανέφερε ότι είναι κάτι το οποίο αξιολογείται. «Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δημοσιονομικό απόθεμα είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει όχι μόνο να είμαστε σε θέση να το παρακολουθούμε, αλλά να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε και μέτρα. Είναι για αυτό τον λόγο που εξακολουθεί να ισχύει στην χώρα μας - όχι εν μέσω περιφερειακής κρίσης, από πριν - η επιδότηση της τιμής του ηλεκτρισμού και ο μηδενικός ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα είδη πρώτης ανάγκης. Όμως, θα πρέπει οι αποφάσεις που θα ληφθούν να έχουν ενώπιον όλα τα δεδομένα ούτως ώστε και να στηρίζουν πραγματικά την κοινωνία αλλά και να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται».

