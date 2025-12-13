Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

Τη νεκροτομή διενήργησαν η Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, καθώς και ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου, ενώ παρευρέθηκε εκ μέρους της πλευράς του θύματος και ο ιατροδικαστής, Μάριος Ματσάκης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος του 23χρονου υπηκόου Συρίας προήλθε από απαγχονισμό διά βρόγχου, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δείγματα για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ώστε να εξακριβωθεί τι προηγήθηκε του θανάτου του 23χρονου.