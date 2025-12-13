Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

 13.12.2025 - 17:58
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 23χρονου, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα στις Κεντρικές Φυλακές.

Τη νεκροτομή διενήργησαν η Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, καθώς και ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου, ενώ παρευρέθηκε εκ μέρους της πλευράς του θύματος και ο ιατροδικαστής, Μάριος Ματσάκης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος του 23χρονου υπηκόου Συρίας προήλθε από απαγχονισμό διά βρόγχου, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δείγματα για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ώστε να εξακριβωθεί τι προηγήθηκε του θανάτου του 23χρονου.

 

 13.12.2025 - 18:23
Άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου εξήγγειλε το Σάββατο ο Yπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

