«Mου κόστισε 5%» λέει ο Τατάρ – Ο Τούρκος ιεροκήρυκας απαντά με βίντεο και τον εκθέτει

Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι η ήττα του οφείλεται –εν μέρει– σε προεκλογικό βίντεο προσευχής του «Τζουμπελί Αχμέτ», δηλώνοντας πως του κόστισε περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. «Αυτός ο λαός δεν τρώει τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν τον είδα ποτέ – Δεν ζήτησα προσευχή»

Μετά τις αντιδράσεις, ο Τατάρ έσπευσε να δηλώσει ότι δεν θυμάται καμία συνάντηση με τον ιεροκήρυκα και ότι ουδέποτε ζήτησε προσευχή, διαψεύδοντας κάθε σχετική αναφορά.

Αντεπίθεση με… απόδειξη

Η απάντηση του «Τζουμπελί Αχμέτ» ήταν άμεση και εκρηκτική. Ο ιεροκήρυκας ισχυρίστηκε ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους και, για να το αποδείξει, δημοσιοποίησε βίντεο από συνομιλία τους, προκαλώντας νέο γύρο αντιδράσεων.

Στο συνοδευτικό του σχόλιο, ο «Τζουμπελί Αχμέτ» άφησε αιχμές, λέγοντας –μεταξύ άλλων– ότι αφού ο Τατάρ αποδίδει την ήττα του αλλού και όχι στις επιλογές του, «τότε η ήττα του ήταν ωφέλιμη».

Σάλος στα κατεχόμενα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα σχολίων στον Τ/κ και τουρκικό δημόσιο λόγο, με πολλούς να κάνουν λόγο για πολιτικό φιάσκο, αλλά και για επικίνδυνη σύγχυση πολιτικής και θρησκευτικής επιρροής στην προεκλογική περίοδο.

Το μόνο βέβαιο:

Η «εκλογική» ήττα Τατάρ συνεχίζει να προκαλεί σεισμούς – αυτή τη φορά με προσευχές, βίντεο και δημόσιες αλληλοκατηγορίες.

Πηγή: edotourkia.gr