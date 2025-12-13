Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΞεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

 13.12.2025 - 16:23
Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

Καμία νέα φορολογία δεν είναι αποδεκτή, γιατί επιβαρύνει την οικονομία και τελικά μετακυλίεται στους πολίτες, ανέφερε το Σάββατο η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε δήλωσή της για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Προτεραιότητα για τη φορολογική πολιτική είναι να ελαφρύνουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις από το φορολογικό βάρος, είπε.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε να εργαστεί εποικοδομητικά και νούσιμα για την ουσιαστική βελτίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα», τόνισε.

«Εν αντιθέσει με το ΑΚΕΛ που επέλεξε τον δρόμο του μηδενισμού, των λαϊκίστικων, ανεφάρμοστων και επικίνδυνων προτάσεων», υπογράμμισε.

«Με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διορθώνουμε λάθη των νομοσχεδίων και βελτιώνουμε ουσιαστικά τις βασικές της πρόνοιες», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, προσθέτοντας ότι «στηρίζουμε αποφασιστικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα νεαρά ζευγάρια, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές καθώς και τις επιχειρήσεις μας».

«Αυτές καθορίσαμε ως προτεραιότητές μας για τη φορολογική πολιτική εδώ και καιρό. Να ελαφρύνουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις από το φορολογικό βάρος. Καμία νέα φορολογία δεν είναι αποδεκτή. Γιατί κάθε φορολογία επιβαρύνει την οικονομία και τελικά μετακυλίεται στους πολίτες», τόνισε η Αννίτα Δημητρίου.

«Έτσι θα συνεχίσουμε. Με υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εποικοδομητική διάθεση και σοβαρές προσεγγίσεις», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της - Πάω να την θαυμάσω, είπε ο ηθοποιός

 13.12.2025 - 15:35
Επόμενο άρθρο

«Mου κόστισε 5%» λέει ο Τατάρ – Ο Τούρκος ιεροκήρυκας απαντά με βίντεο και τον εκθέτει

 13.12.2025 - 16:45
Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

Άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου εξήγγειλε το Σάββατο ο Yπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

  •  13.12.2025 - 15:24
Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

  •  13.12.2025 - 16:23
Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

  •  13.12.2025 - 13:12
Πρώτη Κυρία: «Σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας» - Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο

Πρώτη Κυρία: «Σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας» - Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο

  •  13.12.2025 - 14:00
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες

Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 13:40
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

  •  13.12.2025 - 12:22
Ουπς! Παραλίγο απρόοπτο για… Άγιο Βασίλη σε δρόμο της Κύπρου – Το βίντεο που έγινε viral

Ουπς! Παραλίγο απρόοπτο για… Άγιο Βασίλη σε δρόμο της Κύπρου – Το βίντεο που έγινε viral

  •  13.12.2025 - 16:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα