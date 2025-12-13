Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

 13.12.2025 - 17:05
Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

Στην ανεξάρτητη διαβίωση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όχι απλώς ζήτημα στέγασης αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου–Παπαέλληνα, χαιρετίζοντας το Σάββατο το 2ο Εθνικό Συνέδριο για τον Αυτισμό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024–2028.

Όπως ανέφερε, η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να αποφασίζει και να ορίζει τη ζωή του, να ζει στην κοινότητα με αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες και την αναγκαία υποστήριξη, με πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Σημείωσε ότι η ανεξάρτητη διαβίωση προάγει την αυτονομία, τον αυτοπροσδιορισμό και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αυτισμό, μειώνοντας τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Υφυπουργός ανέδειξε ως κομβικό εργαλείο πολιτικής την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό, η οποία περιλαμβάνει 53 δράσεις, οργανωμένες σε επτά θεματικούς πυλώνες και καλύπτουν όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόμου στο φάσμα του αυτισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υλοποίηση της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, με 75 νέες δράσεις από οκτώ Υπουργεία και τέσσερα Υφυπουργεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο νομοσχέδιο «περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2025», το οποίο χαρακτήρισε ορόσημο για τα κυπριακά δεδομένα, καθώς εκσυγχρονίζει και επεκτείνει τις κοινωνικές παροχές, ενώ αποσυνδέει το αναπηρικό επίδομα από τα εισοδηματικά κριτήρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης, η κ. Χατζηστεφάνου–Παπαέλληνα σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για το 2026 παρουσιάζει αύξηση 57% σε σύγκριση με το 2025, ενώ το Υφυπουργείο προχωρεί στην εισαγωγή τεσσάρων νέων υπηρεσιών σε είδος και στην επέκταση τεσσάρων υφιστάμενων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Σύμβουλος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, ο Εκπαιδευτής, ο Προσωπικός Βοηθός Εργασίας, ο Επαγγελματίας Εργασιακής Ενσωμάτωσης και ο Κοινωνικός Συνοδός.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε έργα που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης «Ακτίδα», καθώς και στις κατοικίες και τα ατομικά προγράμματα υποστήριξης για άτομα με αυξημένες ανάγκες. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων Κέντρων Ημέρας, ένα στη Λευκωσία με τη στήριξη της Eurobank και ένα στην Αγία Νάπα σε συνεργασία με τον ομώνυμο Δήμο.

Το συνέδριο περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες για την ανεξάρτητη διαβίωση, την παραγωγική απασχόληση και την υποστήριξη μέσα στην κοινότητα, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων, κρατικών υπηρεσιών, επιστημονικών συνδέσμων και άτομα με αυτισμό, τα οποία κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους για αυτόνομη ζωή και επαγγελματική ένταξη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Mου κόστισε 5%» λέει ο Τατάρ – Ο Τούρκος ιεροκήρυκας απαντά με βίντεο και τον εκθέτει

 13.12.2025 - 16:45
Επόμενο άρθρο

Αυτά είναι χρήματα που πήρε ο Νόρις για την κατάκτηση του τίτλου στη Formula 1

 13.12.2025 - 17:24
Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

Άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου εξήγγειλε το Σάββατο ο Yπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές: Παρεμβαίνει ο Φυτιρής μετά τον θάνατο κρατουμένου – Eξαγγέλλει σαρωτικές αλλαγές

  •  13.12.2025 - 15:24
Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

Ξεκάθαρο μήνυμα Αννίτας Δημητρίου: «Καμία νέα φορολογία ... πληρώνουν πάντα οι πολίτες»

  •  13.12.2025 - 16:23
Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

Υπ. Εργασίας: Μετατίθεται για το 2026 η κατάθεση ν/σ για συνταξιοδοτικό - Αναμένει θέσεις εμπλεκομένων για κατώτατο μισθό

  •  13.12.2025 - 13:12
Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

  •  13.12.2025 - 17:58
Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

  •  13.12.2025 - 17:05
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο

  •  13.12.2025 - 12:22
Ουπς! Παραλίγο απρόοπτο για… Άγιο Βασίλη σε δρόμο της Κύπρου – Το βίντεο που έγινε viral

Ουπς! Παραλίγο απρόοπτο για… Άγιο Βασίλη σε δρόμο της Κύπρου – Το βίντεο που έγινε viral

  •  13.12.2025 - 16:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα