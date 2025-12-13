Πώς αλλάζει η στήριξη των ατόμων με αυτισμό τα επόμενα χρόνια;

Όπως ανέφερε, η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να αποφασίζει και να ορίζει τη ζωή του, να ζει στην κοινότητα με αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες και την αναγκαία υποστήριξη, με πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Σημείωσε ότι η ανεξάρτητη διαβίωση προάγει την αυτονομία, τον αυτοπροσδιορισμό και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αυτισμό, μειώνοντας τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Υφυπουργός ανέδειξε ως κομβικό εργαλείο πολιτικής την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό, η οποία περιλαμβάνει 53 δράσεις, οργανωμένες σε επτά θεματικούς πυλώνες και καλύπτουν όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόμου στο φάσμα του αυτισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υλοποίηση της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, με 75 νέες δράσεις από οκτώ Υπουργεία και τέσσερα Υφυπουργεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο νομοσχέδιο «περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2025», το οποίο χαρακτήρισε ορόσημο για τα κυπριακά δεδομένα, καθώς εκσυγχρονίζει και επεκτείνει τις κοινωνικές παροχές, ενώ αποσυνδέει το αναπηρικό επίδομα από τα εισοδηματικά κριτήρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης, η κ. Χατζηστεφάνου–Παπαέλληνα σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για το 2026 παρουσιάζει αύξηση 57% σε σύγκριση με το 2025, ενώ το Υφυπουργείο προχωρεί στην εισαγωγή τεσσάρων νέων υπηρεσιών σε είδος και στην επέκταση τεσσάρων υφιστάμενων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Σύμβουλος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, ο Εκπαιδευτής, ο Προσωπικός Βοηθός Εργασίας, ο Επαγγελματίας Εργασιακής Ενσωμάτωσης και ο Κοινωνικός Συνοδός.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε έργα που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης «Ακτίδα», καθώς και στις κατοικίες και τα ατομικά προγράμματα υποστήριξης για άτομα με αυξημένες ανάγκες. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων Κέντρων Ημέρας, ένα στη Λευκωσία με τη στήριξη της Eurobank και ένα στην Αγία Νάπα σε συνεργασία με τον ομώνυμο Δήμο.

Το συνέδριο περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες για την ανεξάρτητη διαβίωση, την παραγωγική απασχόληση και την υποστήριξη μέσα στην κοινότητα, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων, κρατικών υπηρεσιών, επιστημονικών συνδέσμων και άτομα με αυτισμό, τα οποία κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους για αυτόνομη ζωή και επαγγελματική ένταξη.