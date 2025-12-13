Ecommbx
Ύποπτο για σειρά διαρρήξεων το ρακούν που μέθυσε και λιποθύμησε σε κάβα στη Βιρτζίνια

 13.12.2025 - 18:47
Ένα ασυνήθιστο… ποινικό φάκελο φαίνεται πως έχει αποκτήσει ένα ρακούν στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το οποίο, αφού εισέβαλε σε κάβα και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, φέρεται πλέον να συνδέεται με μια σειρά ακόμη διαρρήξεων στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC.

Υπάλληλος της υπηρεσίας ελέγχου ζώων της κομητείας Χάνοβερ εκτιμά ότι το μικρό θηλαστικό με τη χαρακτηριστική ριγέ ουρά δεν περιορίστηκε μόνο στο κατάστημα ποτών, αλλά πιθανότατα «επισκέφθηκε» και ένα κοντινό γυμναστήριο καράτε, ενώ στη συνέχεια μπήκε ακόμη και στο Τμήμα Οχημάτων (DMV) αναζητώντας φαγητό.

«Υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που έχει κάνει», δήλωσε η υπάλληλος Samantha Martin.

Το ρακούν, που απέκτησε το παρατσούκλι «trashed panda» (μεθυσμένο πάντα), εντοπίστηκε αρχικά λιπόθυμο μέσα στην τουαλέτα της κάβας Ashland, δύο ημέρες μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αφού συνήλθε, οι αρμόδιες υπηρεσίες το απελευθέρωσαν ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.

Η Samantha Martin εκτιμά ότι το συγκεκριμένο ζώο ενδέχεται να επανεμφανιστεί σύντομα στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων… επιδρομών.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε ένα από τα κτίρια», είπε την Πέμπτη στο podcast Hear in Hanover.

«Ήταν στο στούντιο καράτε. Νομίζω ότι μπήκε στο DMV και έφαγε μερικά από τα σνακ τους μια φορά», πρόσθεσε.

Αργότερα, πάντως, διευκρίνισε ότι δεν αποκλείεται κάποιες από τις προηγούμενες διαρρήξεις να έγιναν από διαφορετικό ρακούν, ωστόσο οι Αρχές θεωρούν το συγκεκριμένο ζώο τον βασικό ύποπτο.

Την ίδια ώρα, η κομητεία αξιοποίησε τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση, κυκλοφορώντας μπλουζάκια με το λογότυπο «trashed panda». Μέχρι την Παρασκευή είχαν συγκεντρωθεί 207.000 δολάρια, ποσό που, σύμφωνα με τη Martin, θα διατεθεί για την αναβάθμιση και επέκταση του καταφυγίου ζώων της περιοχής.

