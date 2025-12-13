Συναγερμός στα Λατσιά: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάλαθο απορριμμάτων σε χώρο Παιδικής Λέσχης - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον κάλαθο, ενώ στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση πριν επεκταθεί η πυρκαγιά.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σημειώθηκε την 13η Δεκεμβρίου, ημέρα που θεωρείται από τις Αρχές ως «ημέρα κατά της Αστυνομίας». Για τον λόγο αυτό, βρισκόταν σε ισχύ αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένες περιπολίες σε όλες τις πόλεις και ιδιαίτερη παρουσία σε σημεία όπου συχνάζουν νεαρά άτομα.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς και εξετάζουν το ενδεχόμενο εσκεμμένης κακόβουλης ενέργειας, ενώ καλείται το κοινό να συνδράμει στην έρευνα.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση πολίτη: «Αν κάποιος είδε ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το περιστατικό παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Λατσιών.»