Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔείτε βίντεο: Η στιγμή που διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα
ΔΙΕΘΝΗ

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα

 13.12.2025 - 22:08
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι IDF βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης σε όχημα στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ.

Στο βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο σε δρόμο της Γάζας και ξαφνικά το τελευταίο, ένα αυτοκίνητο, ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα.

Όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα, ενώ επισημαίνεται ότι η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός 23χρονος: Η επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Φυλακών - Βρέθηκε εντός του κελιού του χωρίς ζωτικές ενδείξεις
Συγκινητικό: Μάγεψε την Κρήτη η Νεφέλη Αντωνίου από την Κύπρο, που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει - Δείτε βίντεο
Κλοπή ή τιμωρία; Σήκωσαν αυτοκίνητο με γρύλους και πήραν τα ελαστικά – Δείτε φωτογραφίες
«It’s tiiiime»: Αυτά τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα στις γιορτές - Τι λένε τα άστρα
Εσείς τις έχετε κατεβάσει; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές για iPhone το 2025
GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο «έκπληξη», η απαιτητική φωτογράφιση και η τελική ευθεία - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγωνία για 18χρονο στη Λευκωσία: Τον ψάχνουν πάνω από 7 μέρες - Χάθηκαν τα ίχνη του - Φωτογραφία

 13.12.2025 - 19:02
Επόμενο άρθρο

Ινδία: Οπαδοί πλήρωσαν πανάκριβο εισιτήριο για να δουν... μισή ώρα Μέσι και «έσπασαν» το γήπεδο

 13.12.2025 - 20:05
Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο των Ηλυσίων τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η γαλλική προεδρία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

Διπλωματικό τετ-α-τετ στο Παρίσι – Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Μακρόν–Χριστοδουλίδη

  •  13.12.2025 - 21:15
Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

Άτυπη πενταμερής με αστερίσκους ... καθώς όλα περνούν από την Άγκυρα

  •  13.12.2025 - 20:40
Οργή Δίπλαρου για έργο τέχνης: «Ντροπή και πρόκληση» – Ζητά απόσυρση και ξεκάθαρες τοποθετήσεις - Φωτογραφία

Οργή Δίπλαρου για έργο τέχνης: «Ντροπή και πρόκληση» – Ζητά απόσυρση και ξεκάθαρες τοποθετήσεις - Φωτογραφία

  •  13.12.2025 - 22:02
Συναγερμός στα Λατσιά: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάλαθο απορριμμάτων σε χώρο Παιδικής Λέσχης - Φωτογραφίες

Συναγερμός στα Λατσιά: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάλαθο απορριμμάτων σε χώρο Παιδικής Λέσχης - Φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 22:43
Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

Τραγωδία στις Κεντρικές Φυλακές: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου κρατούμενου

  •  13.12.2025 - 17:58
Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

Imagine να ΜΗΝ θέλαμε και λύση

  •  13.12.2025 - 12:30
Αναστάτωση στο Γέρι: Ακούστηκε δυνατός κρότος και μετά οδηγοί είδαν φωτιά στη μέση του δρόμου - Φωτογραφίες

Αναστάτωση στο Γέρι: Ακούστηκε δυνατός κρότος και μετά οδηγοί είδαν φωτιά στη μέση του δρόμου - Φωτογραφίες

  •  13.12.2025 - 21:48
Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

Junior Eurovision: Ποια χώρα κέρδισε και τι θέση κατέκτησε η Κύπρος

  •  13.12.2025 - 22:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα