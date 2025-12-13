Δείτε βίντεο: Η στιγμή που διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα

Στο βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο σε δρόμο της Γάζας και ξαφνικά το τελευταίο, ένα αυτοκίνητο, ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα.
Όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα, ενώ επισημαίνεται ότι η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.
Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.
Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.
Πηγή: protothema.gr