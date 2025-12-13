Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Πόσο αυξήθηκε το σοβαρό έγκλημα στην Κύπρο

Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στα σοβαρά εγκλήματα στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο 2020–2024 (εξαιρουμένου του 2021).

Ο αριθμός των προσώπων που ενέχονται σε σοβαρά αδικήματα αυξήθηκε σταθερά, φτάνοντας από 5.812 το 2020 σε 7.428 το 2024, ενώ αντίστοιχη ανοδική πορεία παρουσιάζουν και τα σοβαρά εγκλήματα ανά 100.000 κατοίκους, τα οποία ανήλθαν σε 605 το 2024.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι καταγγελίες σοβαρών υποθέσεων στην Αστυνομία, όπως και ο πληθυσμός των φυλακών, με σχεδόν 1.000 κρατούμενους το 2024. Την ίδια χρονιά καταδικάστηκαν συνολικά 32.683 άτομα, με τα τροχαία αδικήματα να κυριαρχούν στις υποθέσεις που απασχόλησαν τα δικαστήρια.

