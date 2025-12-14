Σοβαρό τροχαίο: Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος - Πώς έγινε η σύγκρουση

Κυπριακό: Η τριμερής Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν και οι καθοριστικές κινήσεις της Ολγκίν - Μετριοπάθεια με «αστερίσκους»
Η πρόσφατη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, σηματοδοτεί μια φαινομενική ανάκαμψη του διαλόγου για το Κυπριακό. Ωστόσο, η εικόνα των δύο ηγετών στο ίδιο τραπέζι, αν και θετική επικοινωνιακά, κρύβει εντάσεις και στρατηγικές αμφισημίες που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς σαφείς δεσμεύσεις.