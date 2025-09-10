Επαφές Παπαναστασίου για φυσικό αέριο και περιφερειακή συνεργασία στο Gastech 2025

Σύμφωνα με αναρτήσεις του Υπουργού στην πλατφόρμα «Χ» οι επαφές του περιλάμβαναν διαβουλεύσεις με Chevron, Shell και ExxonMobil για την πορεία και τα επόμενα βήματα σε μεγάλα ενεργειακά έργα, καθώς και παρεμβάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου στον τομέα του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις κατά τις συναντήσεις του με στελέχη των Chevron και Shell, ο Υπουργός εξέτασε την πορεία του κοιτάσματος «Αφροδίτη», με επίκεντρο το στάδιο του pre-FEED (φάση τεχνικών μελετών) που βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο στάδιο του FEED (φάση βασικού τεχνικού σχεδιασμού), το οποίο προχωρεί στη βάση του συμφωνημένου Σχεδίου Ανάπτυξης.