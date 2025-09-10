Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαφές Παπαναστασίου για φυσικό αέριο και περιφερειακή συνεργασία στο Gastech 2025

 10.09.2025 - 21:34
Επαφές Παπαναστασίου για φυσικό αέριο και περιφερειακή συνεργασία στο Gastech 2025

Τον αυξανόμενο ρόλο της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, μέσα από σειρά συναντήσεων που πραγματοποίησε την Τετάρτη στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου και έκθεσης Gastech 2025 στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του Υπουργού στην πλατφόρμα «Χ» οι επαφές του περιλάμβαναν διαβουλεύσεις με Chevron, Shell και ExxonMobil για την πορεία και τα επόμενα βήματα σε μεγάλα ενεργειακά έργα, καθώς και παρεμβάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου στον τομέα του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις κατά τις συναντήσεις του με στελέχη των Chevron και Shell, ο Υπουργός εξέτασε την πορεία του κοιτάσματος «Αφροδίτη», με επίκεντρο το στάδιο του pre-FEED (φάση τεχνικών μελετών) που βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο στάδιο του FEED (φάση βασικού τεχνικού σχεδιασμού), το οποίο προχωρεί στη βάση του συμφωνημένου Σχεδίου Ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού στη Λευκωσία.

