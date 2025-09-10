Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

CPT: Πρωινές σχολικές διαδρομές μόνο το πρωί - Διαταράσσονται δρομολόγια λόγω παναπεργίας

 10.09.2025 - 22:15
CPT: Πρωινές σχολικές διαδρομές μόνο το πρωί - Διαταράσσονται δρομολόγια λόγω παναπεργίας

Τα δρομολόγια λεωφορείων της ενδέχεται να επηρεαστούν από την παγκύπρια απεργία που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Cyprus Public Transport, σημειώνοντας πως σε ό,τι αφορά τις σχολικές διαδρομές θα πραγματοποιηθούν μόνο οι πρωινές.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμένεται σημαντική διατάραξη των δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, και η διαθεσιμότητα των προγραμματισμένων γραμμών δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Οι επιβάτες που προγραμματίζουν μετακινήσεις για τις 11 Σεπτεμβρίου καλούνται να το λάβουν υπόψη», αναφέρει.

Επιπλέον η CPT ενημερώνει ότι, κατόπιν οδηγιών από το αρμόδιο Υπουργείο, αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν μόνο οι πρωινές σχολικές διαδρομές. «Δεν θα εκτελεστούν οι διαδρομές της επιστροφής και ως εκ τούτου καλούνται οι γονείς να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις για περισυλλογή των παιδιών τους από το σχολείο», σημειώνει.

Ζωντανές ενημερώσεις και οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση των υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της CPT.

Τέλος η εταιρεία απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι οι ομάδες της εργάζονται ώστε η κανονική λειτουργία να επανέλθει αμέσως μετά τη λήξη της απεργίας.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ

Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού στη Λευκωσία.

