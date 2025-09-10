CPT: Πρωινές σχολικές διαδρομές μόνο το πρωί - Διαταράσσονται δρομολόγια λόγω παναπεργίας

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμένεται σημαντική διατάραξη των δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, και η διαθεσιμότητα των προγραμματισμένων γραμμών δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Οι επιβάτες που προγραμματίζουν μετακινήσεις για τις 11 Σεπτεμβρίου καλούνται να το λάβουν υπόψη», αναφέρει.

Επιπλέον η CPT ενημερώνει ότι, κατόπιν οδηγιών από το αρμόδιο Υπουργείο, αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν μόνο οι πρωινές σχολικές διαδρομές. «Δεν θα εκτελεστούν οι διαδρομές της επιστροφής και ως εκ τούτου καλούνται οι γονείς να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις για περισυλλογή των παιδιών τους από το σχολείο», σημειώνει.

Ζωντανές ενημερώσεις και οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση των υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της CPT.

Τέλος η εταιρεία απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι οι ομάδες της εργάζονται ώστε η κανονική λειτουργία να επανέλθει αμέσως μετά τη λήξη της απεργίας.

