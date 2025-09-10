ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η προσήλωση στη συνεχή ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ακόμη.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια του μουσείου, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, σημείωσε ότι το μουσείο, ανάμεσα σε άλλα, θα αναδείξει την Ιστορία και τον ρόλο του Πυροβολικού.

Συνεχάρη όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού, οι οποίοι, όπως είπε, «όχι μόνο τιμούν έμπρακτα την πατρίδα μας, αλλά με τη διαχρονική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά και ενεργά στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλουμε για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς και για αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

Σημείωσε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται μια μέρα μετά που η ΕΕ αποφάσισε μέσα από το πρόγραμμα SAFE, για την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ, να προσφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τέτοιους σκοπούς, ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. «Ποσό το οποίο θα αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στο πλαίσιο των σχεδιασμών μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας σε άλλα προγράμματα, όπως αυτό των ΗΠΑ», είπε, προσθέτοντας ότι, πολύ σύντομα στελέχη της Εθνικής Φρουράς θα μεταβούν στις ΗΠΑ «σε σχέση με αμυντικό εξοπλισμό που μας ενδιαφέρει και που προσφέρεται από πλευράς της αμερικανικής Κυβέρνησης».

«Η προσήλωσή μας σε αυτό τον στόχο, τη συνεχή ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε ο Πρόεδρος. Πέραν της παρουσίας τουρκικού κατοχικού στρατού, που παράνομα κατέχει το 37% ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, είπε, «η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας μας, για ανθρωπιστικές αποστολές αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας».

Εξέφρασε ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «μετά και από σχετική συνεννόηση μας», την πρόθεση της ΕΕ για να εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Κέντρο για Πυρόσβεση, «ένα Κέντρο που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες των γειτονικών κρατών».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, από ιδρύσεώς του, τον Απρίλιο του 1998, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Πυροβολικού «εργάζεται αδιάλειπτα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας των εφέδρων πυροβολητών», αλλά και για τη διατήρηση της μνήμης των πεσόντων και αγνοουμένων, «που υπηρέτησαν το τιμημένο Όπλο του Πυροβολικού».

Μέσα από την πολυσχιδή του δράση κοινωνικής και ιστορικής ευθύνης, είπε, έχει, μεταξύ άλλων, ανεγείρει τέσσερα μνημεία προς τιμήν των ηρώων του Πυροβολικού. Ταυτόχρονα, έχει αναθέσει τη φιλοτέχνηση των προτομών των Ηρώων Διοικητών του Πυροβολικού, οι οποίες παραχωρήθηκαν στην Εθνική Φρουρά και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ έχει αναλάβει την οικονομική υποστήριξη για την έρευνα, τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίων για τη δράση των Μονάδων του Πυροβολικού, πρόσθεσε.

«Σήμερα, με αισθήματα τιμής, περηφάνιας και βαθύτατης συγκίνησης, βρισκόμαστε εδώ για να τελέσουμε τα εγκαίνια του Μουσείου του Πυροβολικού, στον χώρο, όπου στεγάζεται ο Σύνδεσμος», ανέφερε.

«Παραδίδουμε στην κυπριακή κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά - και πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να οργανώσουμε επισκέψεις των μαθητών μας σε αυτό το Μουσείο -ένα αξιόλογο, μοναδικό έργο, το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη της ιστορίας του Πυροβολικού και γενικότερα της στρατιωτικής ιστορίας της πατρίδας μας, η γνώση της οποίας είναι απαραίτητη και για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι, η Ιστορία και ο Πολιτισμός μας «θεωρώ ότι συνιστούν το πιο ακλόνητο θεμέλιο της ταυτότητάς μας και μια ανεκτίμητη κληρονομιά, η οποία θα πρέπει να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά».

«Ως Πολιτεία, αλλά και ως κοινωνία, ως κυπριακός λαός έχουμε την υποχρέωση να αναδεικνύουμε τους μουσειακούς και εκθεσιακούς μας χώρους ως σημεία ιστορικής ευθύνης και εθνικής αναφοράς», είπε ακόμη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι ο χώρος που εγκαινιάζεται σήμερα «αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην Ιστορική και πολιτιστική μας αλυσίδα», και ότι, ανάμεσα σε πολλά άλλα, θα συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικής μας ταυτότητας και θα μας ενώσει γύρω από τη συλλογική μνήμη και την κοινή μας κληρονομιά.

«Με τη λειτουργία του αποτίουμε, την ίδια στιγμή, φόρο τιμής στους ηρωικώς πεσόντες πυροβολητές και σε όσους αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και αγνοούνται στον αγώνα προάσπισης της πατρίδας. Ταυτόχρονα, στέλνουμε σήμερα και μήνυμα αισιοδοξίας. Μήνυμα ότι η μνήμη μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε γνώση, η γνώση σε σοφία και η σοφία σε δύναμη για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας», είπε.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι το Μουσείο Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Πυροβολικού, συνιστά «μια αξιέπαινη πρωτοβουλία» του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού.

Σημειώνοντας ότι ένα μουσείο δεν είναι απλώς ένας χώρος διαφύλαξης κειμηλίων, αλλά «ζωντανός μάρτυρας της ιστορίας, φάρος που φωτίζει το παρελθόν και πολύτιμος οδηγός για το μέλλον», ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι αυτό συμβαίνει και με το μουσείο αυτό. «Εδώ φυλάσσονται τα σύμβολα της μαχητικής ισχύος του Πυροβολικού, τα οποία αφηγούνται τον αγώνα και τις θυσίες. Κάθε έκθεμα είναι και μια σιωπηλή μαρτυρία ηρωισμού», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι ο χώρος αυτός αποτελεί παράλληλα τόπο παιδείας και έμπνευσης και ότι, οι νεότερες γενιές θα βρουν διδάγματα και αξίες - το χρέος προς την πατρίδα, την πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας, την αλληλεγγύη και το θάρρος μπροστά στις δυσκολίες. «Μέσα από την ιστορική γνώση καλλιεργείται η εθνική αυτογνωσία, στοιχείο απαραίτητο για την απελευθέρωση της νήσου μας», είπε.

«Φέρνοντας τις σκέψεις μας, τις μορφές και θυσιών των ηρώων μας, υποσχόμαστε ότι θα συντηρούμε πάντοτε αναμμένη τη δάδα του χρέους και του καθήκοντος προς την πατρίδα», είπε, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση της Κύπρου χωρίς κατοχικά στρατεύματα και εποίκους, στην οποία οι κάτοικοι της να ζουν ελεύθερα, ειρηνικά δημιουργικά, και να ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ισχύουν για όλους τους λαούς της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Κοφτερός, είπε στον χαιρετισμό του ότι αυτή είναι μια μέρα τιμής, μνήμης και γιορτής για αυτούς. «Αυτό το μουσείο δεν είναι απλώς ένας χώρος εκθεμάτων. Είναι ένας φόρος απόδοσης τιμής στους αγώνες και την προσφορά του πυροβολικού προς την πατρίδα και τους ήρωες πυροβολητές», είπε, σημειώνοντας ότι αυτοί «υπηρέτησαν με θάρρος και αυταπάρνηση τις τραγικές εκείνες μέρες του μαύρου καλοκαιριού του 1974, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας σε στιγμές μεγάλης δοκιμασίας».

Μέσα από τα εκθέματα, τις φωτογραφίας και τις ιστορίες, είπε, «ζωντανεύει η κληρονομιά του πυροβολικού, μια κληρονομιά θυσίας, ανδρείας και αφοσίωσης».

Σημείωσε επίσης ότι αυτή η πρωτοβουλία, «ενισχύει την εθνική μας συνείδηση και την επαφή των νέων γενιών με την ιστορία μας».

Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντικείμενα που συνελέγησαν από τα σημεία των μαχών του 1974, και προσωπικά αντικείμενα των ηρώων του Πυροβολικού, τα οποία εντοπίστηκαν στο χώρο της θυσίας τους, είτε παραχωρήθηκαν από τις οικογένειές τους.

Κατά την εκδήλωση επιδόθηκαν αναμνηστικά δώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Αρχιεπίσκοπο, από τον κ. Κοφτερό.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν και οι Υπουργοί Άμυνας και Δικαιοσύνης, Βουλευτές, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, και εκπρόσωποι της Εθνικής Φρουράς, μεταξύ άλλων.