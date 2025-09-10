Εκδήλωση έξω από Κεντρικές Φυλακές με αίτημα άμεση αποφυλάκιση Κενάν Αγιάζ

Ο εκ των δικηγόρων του Κενάν Αγιάζ, Ευστάθιος Ευσταθίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η επιστροφή του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο συνιστά δικαίωση και συνέχιση του αναγνωριζόμενου εντός και εκτός Κύπρου, κοινού κυπροκουρδικού αγώνα, τον οποίο ο Κενάν δεν διαχώρισε ποτέ από το όραμα του για την ελευθερία της Κύπρου και την ελευθερία του Κουρδιστάν.

Ο κ. Ευσταθίου, αφού ανέφερε ότι ο Κενάν Αγιάζ την Τετάρτη μεταφέρθηκε στην ανοικτή φυλακή των Κεντρικών Φυλακών, εξήγησε ότι με την εκδήλωση έξω από τις Κεντρικές Φυλακές στέλνεται το μήνυμα και στην Ευρώπη πως «δεν θα επιτρέψουμε να φιμωθούν φωνές τις ελευθερίας».

«Στεκόμαστε δίπλα στον Κενάν Αγιάζ τον κουρδικό λαό και κάθε άνθρωπο που αντιστέκεται στην αδικία» όπως και το νόημα του αγώνα του, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή του στην Κύπρο αποτελεί επιτυχία στη διεκδίκηση ενάντια στην προσέγγιση του ζητήματος από τα γερμανικά δικαστήρια και τις γερμανικές αρχές, οι οποίες θέλουν να φιμώσουν την όποια δημοκρατική έκφραση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ελευθερίας του συνέρχεσθαι.

Περαιτέρω επεσήμανε πως ο Κενάν Αγιάζ καταδικάσθηκε για πράξεις που δεν περιείχαν βία, ουδεμία σχέση είχαν με τρομοκρατία, αλλά αφορούσαν ενέργειες, οι οποίες εντάσσονται στο ευρύ πλαίσιο, που κατά τα άλλα, προστατεύονται από την ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και δη το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Αναφέροντας ότι έχει εκτίσει πέραν της μισής ποινής του είπε ότι «ευελπιστούμε ότι θα αποφυλακιστεί το συντομότερο δυνατό».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, εκ μέρους του Παρατηρητηρίου για τη δίκη του Αγιάζ, ο Αλέκος Μιχαηλίδης είπε ότι η εκδήλωση συμπαράστασης διοργανώνεται από το παρατηρητήριο σε συνεργασία με την κουρδική κοινότητα της Κύπρου.

Τα αιτήματα είναι ξεκάθαρα και έχουν διατυπωθεί κατ’ επανάληψη από πολιτικούς και ακτιβιστές και στοχεύουν σε άμεση απελευθέρωση του Κενάν Αγιάζ, με απόφαση που πρέπει να λάβει είτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί για δύο και πλέον χρόνια σε γερμανικές φυλακές χωρίς να καταγράφεται εναντίον του, η όποια αξιόποινη πράξη, είπε.

Ερωτηθείς εάν είναι η εφικτή η απελευθέρωση με προεδρική χάρη από τη στιγμή που εκτίει ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε από ξένο κράτος, ο κ. Μιχαηλίδης εξήγησε ότι ο Κενάν Αγιάζ πριν 14 χρόνια αναγνωρίστηκε πολιτικός πρόσφυγας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι με βάση ενημέρωση που έλαβε το παρατηρητήριο από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης θα επανεξεταστεί η υπόθεση του Κενάν Αγιάζ και θα του αποδοθεί ξανά καθεστώς πολιτικής προστασίας.

Ακολούθως επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε κατηγόρησε τον Κενάν Αγιάζ για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό έγινε από τη Γερμανία και επομένως «αναμένουμε ακόμα και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να προστατευθεί, να απελευθερωθεί για να συνεχίσει τον αγώνα του για το Κουρδιστάν και την Κύπρο».

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι πέρα από την απονομή προεδρικής χάρης, «που θεωρούμε εφικτή, καθώς εκτιμούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υποχρεούται να λογοδοτήσει στη Γερμανία για τις συνταγματικές του εξουσίες», υπάρχει και η οδός της πρόωρης αποφυλάκισης καθώς έχει ήδη εκτίσει μεγάλο μέρος της ποινής του στις γερμανικές φυλακές.

Υπενθύμισε ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων και τριών μηνών και ήταν στη Γερμανία υπό κράτηση για δύο και πλέον χρόνια. Πρόσθεσε ότι επειδή ο Κενάν Αγιάζ απέδειξε όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν κάτοικος Λεμεσού ότι δεν αποτελεί απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία «αναμένουμε ανάλογες αποφάσεις».