Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Εντόπισαν 35χρονη καταζητούμενη σε διαμέρισμα στη Λευκωσία - Βρήκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
 16.03.2026 - 07:34
Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυριών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε διαμέρισμα 35χρονου στη Λευκωσία, 35χρονη η οποία καταζητείτο από την Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Η 35χρονη συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον της ενώ στην κατοχή της εντοπίστηκαν δύο σακουλάκια τα οποία περιείχαν μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας που μοιάζει με αμφεταμίνη καθώς και μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.

Την ίδια στιγμή συνελήφθη και ο 35χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, για το αυτόφωρο αδίκημα της συνεργείας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε ένα πυροβόλο του οποίου η κατασκευή και προέλευση διερευνώνται, ένα κυνηγετικό όπλο, αριθμός ηλεκτρικών σκούτερ και ποδηλάτων, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την κατοχή τους.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα