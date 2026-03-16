Εντόπισαν 35χρονη καταζητούμενη σε διαμέρισμα στη Λευκωσία - Βρήκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά

Η 35χρονη συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον της ενώ στην κατοχή της εντοπίστηκαν δύο σακουλάκια τα οποία περιείχαν μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας που μοιάζει με αμφεταμίνη καθώς και μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.

Την ίδια στιγμή συνελήφθη και ο 35χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, για το αυτόφωρο αδίκημα της συνεργείας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε ένα πυροβόλο του οποίου η κατασκευή και προέλευση διερευνώνται, ένα κυνηγετικό όπλο, αριθμός ηλεκτρικών σκούτερ και ποδηλάτων, για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την κατοχή τους.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ συνεχίζουν τις εξετάσεις.