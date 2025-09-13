Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»

Ο Δρ Σουχάιλ Αντζούμ, 44 ετών, και η νοσηλεύτρια έγιναν αντιληπτοί από μία συνάδελφο, η οποία εισέβαλε αιφνιδίως στην αίθουσα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αναισθησιολόγος είχε ζητήσει από άλλη νοσηλεύτρια να παρακολουθεί τον άντρα ασθενή στη διάρκεια της επέμβασης, προκειμένου να κάνει ένα διάλειμμα. Αντί γι’ αυτό, ο Δρ Αντζούμ πήγε σε άλλη χειρουργική αίθουσα, όπου είχε σεξουαλική επαφή με τη νοσηλεύτρια.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Άντριου Μόλλοι, ανέφερε ότι ο Δρ Αντζούμ ήταν αναισθησιολόγος για πέντε περιστατικά στην αίθουσα 5 στις 16 Σεπτεμβρίου 2023 και έφυγε κατά τη διάρκεια της τρίτης επέμβασης. Λίγο αργότερα, η νοσηλεύτρια μπήκε στην αίθουσα 8 και «αντίκρισε τον Δρ Αντζούμ και τη Νοσηλεύτρια σε επίμαχη θέση».

«Εκείνη περιέγραψε ότι είδε την συνάδελφό της με το παντελόνι κατεβασμένο μέχρι τα γόνατα και τα εσώρουχά της εκτεθειμένα, ενώ ο Δρ Αντζούμ έδενε το κορδόνι του παντελονιού του. Η νοσηλεύτρια σοκαρίστηκε και βγήκε αμέσως από την αίθουσα. Ο Δρ Αντζούμ επέστρεψε στην αίθουσα 5 μετά από περίπου οκτώ λεπτά. Είναι σωστό να ειπωθεί ότι δεν υπήρξε βλάβη στον ασθενή κατά την απουσία του γιατρού και η επέμβαση συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω περιστατικά», αναφέρει ο εκπρόσωπος.

Φυσικά, η νοσηλεύτρια ανέφερε το συμβάν στη διευθύντριά της.

Πριν ανοίξει η υπόθεση από το GMC, ο Δρ Αντζούμ δεν αμφισβήτησε τα γεγονότα και παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική δραστηριότητα με τη νοσηλεύτρια , γνωρίζοντας ότι θα βρισκόταν «πιθανότατα κοντά» όταν άφησε τον ασθενή του. Παραδέχθηκε επίσης ότι οι πράξεις του είχαν τη δυνατότητα να θέσουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ο Δρ Αντζούμ κατέθεσε στην Υπηρεσία Ιατρικού Πειθαρχικού Δικαστηρίου (MPTS) ότι έφυγε από το νοσοκομείο Tameside τον Φεβρουάριο του 2024 και επέστρεψε στο Πακιστάν. Ωστόσο, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποσχόμενος ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη του «μοιραίου λάθους κρίσης».

Ο Δρ Αντζούμ ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε μια «αγχωτική περίοδο» για την οικογένειά του, μετά τη γέννηση του νεότερου παιδιού του τον Ιανουάριο του 2023. «Η κόρη μας γεννήθηκε πρόωρα, με πολύ χαμηλό βάρος. Η σύζυγός μου είχε έναν πολύ τραυματικό τοκετό. Ήταν μια αγχωτική εμπειρία. Δεν καταφέραμε να συνδεθούμε ως ζευγάρι εκείνη την περίοδο. Αυτό επιβάρυνε την προσωπική μου ζωή, την ψυχική μου υγεία και την εργασία μου στο νοσοκομείο».

Το περιστατικό, που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2023, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ακρόασης για την καταλληλότητα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, αφού ο Δρ. Αντζούμ – ο οποίος ζούσε στο Πακιστάν – υπέβαλε αίτηση για να εργαστεί ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα