Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος» στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ - Τι κατέγραψαν οι New York Times

Ο όρος «εμφύλιος πόλεμος» αναφέρθηκε την Τετάρτη περισσότερες από 129.000 φορές στην πλατφόρμα X, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Την Πέμπτη, ο αριθμός ξεπέρασε τις 210.000 αναφορές, από έναν ημερήσιο μέσο όρο περίπου 18.000 τους προηγούμενους μήνες. Πολλές από αυτές τις αναρτήσεις αναδημοσιεύτηκαν και σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Truth Social, το TikTok και το Instagram.

Η ρητορική περί εμφυλίου φαίνεται με βάση την έρευνα να προέρχεται κυρίως από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, δεξιούς δημοσιογράφους και συντηρητικούς podcasters. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε εμφύλιο πόλεμο για τις αξίες τους, ενώ άλλοι κάλεσαν ανοιχτά σε βία μετά την δολοφονία του Κερκ.

Μεταξύ όσων χρησιμοποίησαν τη φράση ήταν ο Άλεξ Τζόουνς, δημιουργός της πλατφόρμας Infowars, η Τσάγια Ράιτσικ, πίσω από τον λογαριασμό LibsofTikTok που συχνά στοχοποιεί την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αλλά και ο Άντριου Τέιτ, γνωστός για τις μισογυνικές του απόψεις. «Εμφύλιος πόλεμος», έγραψε συγκεκριμένα ο Τέιτ σε ανάρτηση δύο λέξεων στο X μετά τον πυροβολισμό του Κερκ. Η ανάρτηση ξεπέρασε τις 16 εκατομμύρια προβολές.

Η εκτόξευση της χρήσης του όρου αναδεικνύει τις βαθιές διαιρέσεις στην αμερικανική κοινωνία και συνεχίζει ένα γνώριμο μοτίβο εμπρηστικής ρητορικής το οποίο μαίνεται εδώ και τουλάχιστον 8 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ο «εμφύλιος» επανέρχεται στα social media έπειτα από σημαντικά πολιτικά γεγονότα στις ΗΠΑ, ιδίως όταν εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ.



Μετά την έφοδο του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022, στο πλαίσιο της έρευνας για την προσπάθεια του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2020, οι αναφορές στον εμφύλιο στο X ξεπέρασαν τις 118.000 μέσα σε δύο ημέρες. Τον Ιούλιο του 2024, όταν ένας ένοπλος αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 260.000 σε διάστημα και πάλι 48 ωρών. Συχνά, η φράση χρησιμοποιείται είτε ως προειδοποίηση ότι οι δεξιοί Αμερικανοί στοχοποιούνται, είτε ως κάλεσμα για δράση υπογραμμίζει η ερευνητική ομάδα των Times της Νέας Υόρκης.





Ο Τζάρεντ Χολτ, ερευνητής της εταιρείας Open Measures που παρακολουθεί διαδικτυακές «καμπάνιες» τέτοιου τύπου, τόνισε στο αμερικανικό μέσο, ότι οι αναφορές στον εμφύλιο δείχνουν πως ο όρος «δεν ανήκει στο περιθώριο». Όπως είπε, οι συζητήσεις στις μεγάλες πλατφόρμες θυμίζουν ολοένα και περισσότερο το ακραίο περιεχόμενο της ακροδεξιάς. «Ο πραγματικός κίνδυνος», σημείωσε, «είναι ότι δημιουργείται μια κουλτούρα “άδειας” για απειλές και βία εναντίον πολιτικών αντιπάλων».



Η φρασεολογία περί εμφυλίου ενισχύθηκε αυτήν την εβδομάδα από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και δεξιούς influencers. Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντέρικ Βαν Όρντεν από το Ουισκόνσιν έγραψε στο X: «Η Αριστερά και οι πολιτικές της οδηγούν την Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο. Και αυτό το θέλουν».



Άλλοι δεν χρησιμοποίησαν τη φράση, αλλά κάλεσαν σε ομοσπονδιακή καταστολή της Αριστεράς ή σε άλλες ενέργειες. Η Μαρτζορί Τέιλορ Γκριν από τη Τζόρτζια έγραψε ότι «προσεύχεται η χώρα να εξεγερθεί και να το σταματήσει αυτό». Ο ακροδεξιός influencer Ματ Φόρνι ανάρτησε πως «κάθε Δημοκρατικός πολιτικός πρέπει να συλληφθεί».

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και ο άνθρωπος με τους περισσότερους ακολούθους στην πλατφόρμα, έκανε μια από τις πιο διαδεδομένες και πολυσχολιασμένες αναρτήσεις με αναφορά σε πόλεμο μετά τον θάνατο του Κερκ: «Αν δεν μας αφήσουν να ζήσουμε ειρηνικά, τότε η επιλογή μας είναι να πολεμήσουμε ή να πεθάνουμε», έγραψε. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 1,7 εκατ. προβολές και περισσότερα από 37.000 likes.

Αν και η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ δεν προκάλεσε την εμφάνιση της χρήσης του όρου στον δημόσιο διάλογο ήρθε να υπογραμμίσει πως η κοινωνία στις ΗΠΑ παραμένει σταθερά πολωμένη εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια σε βαθμό που όμοιό του η χώρα δεδομένα δεν έχει δει στον αιώνα που διανύουμε. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα ακόμη και για όσους στην πορεία προς τους στόχους τους «εργαλειοποίησαν» την συγκεκριμένη κατάσταση και μένει να φανεί πως θα επιλέξουν να διαχειριστούν μία κρίση που βαθαίνει με ταχύτητα.

